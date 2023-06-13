شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى السكر والسمنة الأكثر عرضة للإصابة بضربات الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصاب الأشخاص بضربة الشمس عندما تكون الشمس عمودية خاصة خلال فصل الصيف، فتشمل أعراضها ارتفاع درجة الحرارة مثل الإنهاك الحرارى أو ضربة الشمس. وأكدت الأبحاث أن أكثر الفئات عرضة لخطر الأمراض المرتبطة بالحرارة هم كبار السن والرضع والأطفال الصغار، بالإضافة إلى مرضي السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو السمنة، وفقا لما نشره موقع ميديكال إكسبريس.

ويوصي الدكتور مايك لوبيز، أخصائي برنامج فى وحدة صحة الأسرة والمجتمع بمركز Texas A&M AgriLife Extension Service Health، الجميع، خاصة إذا كانوا معرضين لخطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالحرارة، أن يكونوا على دراية بأعراض الإجهاد الحرارى، خاصة الإرهاق الحراري وضربة الشمس.

من جانبها أوضحت الدكتورة ديبرا كيلستيد، المتخصصة فى مركز AgriLife Extension، مفهوم الانهاك الحراري، بأن الجسم يسخن بشكل طبيعي أثناء النشاط البدني، ولكنه يحافظ على برودة نفسه عن طريق التعرق، ومع ذلك، فى حالات الحرارة الشديدة والرطوبة المرتفعة تزيد حرارة الجسم بشكل أسرع من التعرق من أجل الحفاظ على درجة الحرارة فى المعدل الطبيعي".





أعراض الإنهاك الحراري- التعب أو الضعف

- الصداع

- الدوخة

- جلد بارد

- نبض سريع وضعيف

- تنفس سريع

- التعرق الشديد

- الغثيان

- تشنجات العضلات

وأضاف الدكتور مايك لوبيز، أنه من الأفضل شرب الماء البارد، والانتقال إلى منطقة أكثر برودة، وفك ملابسك ووضع قطعة قماش مبللة أو ضغطًا باردًا على المناطق الرئيسية من الجسم، مثل الجبهة والرقبة والإبط لمعالجة الإرهاق الحراري.



أعراض ضربة الشمس أعراض ضربة الشمس

- الصداع

- الضعف

- الارتباك

- الدوخة

- كلام غير واضح

- سخونة الجلد أو احمراره

- نبض سريع وقوي

- غثيان

- التقيؤ

- فقدان الوعي.