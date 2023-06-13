شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صحية لتناول القرفة.. منها منع الالتهابات البكتيرية والفطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كانت القرفة تستخدم منذ آلاف الف السنين في الطب القديم، حيث إن لها فوائد صحية عديدة، كما أنها تستخدم كنوع من التوابل الغنية بمضادات الأكسدة، ويمكن أن تساعد الجسم على محاربة العدوى والفيروسات وأمراض القلب وحتى السرطان، بجانب استخدامها كمشروب دافي مهدئ للمعدة، وذلك وفقا لما نشره موقع ذي صن.

فوائد صحية للقرفة :

1.تساعد على خفض نسبة السكر في الدم

تشتهر القرفة بخصائصها الخافضة للسكر في الدم، حيث يمكن أن تقلل من كمية السكر التي تدخل مجرى الدم بعد الوجبة عن طريق إبطاء انهيار الكربوهيدرات في الجهاز الهضمي.

2. يمكن أن تحمي من أمراض القلب

ارتبط استهلاك القرفة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، تناول ملاعق صغيرة يوميا كانت قادرة على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

3.قد تبطئ مرض ألزهايمر

تتميز الأمراض التنكسية العصبية مثل ألزهايمر وباركنسون بفقدان تدريجي لهيكل أو وظيفة الخلايا العصبية.وأظهرت بعض المركبات الموجودة في القرفة علامات واعدة على تثبيط تراكم بروتين يسمى تاو في الدماغ، وهو أحد السمات المميزة لمرض ألزهايمر.

4. قد تبطئ نمو السرطان

تمت دراسة هذا النوع من التوابل للاستخدام المحتمل في الوقاية من السرطان وعلاجه في الغالب من خلال أنبوب الاختبار والدراسات الحيوانية، والتي تشير إلى أن المستخلصات قد تقلل من نمو الخلايا السرطانية وتكوين الأوعية الدموية في الأورام.

5.يمكن أن يمنع الالتهابات البكتيرية والفطرية

أن زيت القرفة يمكن أن يساعد في قتل بعض الفطريات التي تسبب التهابات الجهاز التنفسي.

ويمكن أيضا منع نمو بعض البكتيريا مثل الليستريا والسالمونيلا، وأظهرت دراسة اختبار إضافية أن التوابل قد تساعد أيضا في منع تسوس الأسنان.

6. قد تحمي من بعض الفيروسات

القرفة قد تساعد في الحماية من بعض الفيروسات، مثل الإنفلونزا وحمى الضنك، وهي عدوى فيروسية تنتقل عن طريق البعوض.