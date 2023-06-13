شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أخطاء تجنبها فى الموجات الحرارة.. بلاش مشروبات غازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موجات الحرارة الشديدة تتطلب نمط حياة معين لتجنب تأثيراتها السلبية، أهمها الترطيب، وارتداء الملابس القطنية، وما إلى ذلك. ووفقا لموقع " verywellhealth" إليك بعض الأخطاء التي يجب أن نتجنبها أثناء موجة الحر.

لا تطبخى في فترة ما بعد الظهر

وفقًا للتوصيات يجب تجنب الطهي في فترة ما بعد الظهر، فبعد الظهر هو الوقت الذي تكون فيه درجة الحرارة في ذروتها، علاوة على ذلك ، تكون درجة الحرارة في المطبخ دائمًا أكثر سخونة من بقية منزلك. هذا يمكن أن يؤدي إلى الإرهاق.

لا تتركى أبواب مطبخك ونوافذك مغلقة

من المستحيل البقاء في المنزل وعدم استخدام المطبخ، ولكن، عند استخدامه ، تأكدى من تهويته بشكل صحيح، وابقى النوافذ مفتوحة، وتأكدى من أن الأبخرة ليست عالقة داخل المنزل، بعد الانتهاء من الطهي، يمكنك حتى تشغيل المروحة لضمان التهوية.

بعض المشروبات الباردة قد تكون ضارة

لا ينصح بالمشروبات الغازية خلال فصل الصيف، لأنها ستسبب لك الجفاف بشدة.

قد تكون المشروبات الساخنة ضارة جدًا

لا ينصح أيضًا بالمشروبات الساخنة مثل القهوة والشاي خاصة في فترة ما بعد الظهر. يمكن أن تسبب الجفاف أيضًا.

تجنب الأطعمة الغنية بالبروتين

تستغرق الأطعمة الغنية بالبروتين وقتًا في الهضم، خلال أشهر الذروة في الصيف ، قد تكون معدتنا أضعف وأكثر حساسية من المعتاد، لذلك ، تجنب الأطعمة التي يصعب هضمها لأنها قد تسبب عسر الهضم أو القيء أو فقدان الحركة.