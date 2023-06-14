شكرا لقرائتكم خبر عن للعناية بالبشرة ..4 أطعمة غنية بالفيتامينات يجب إضافتها لنظامك الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا تناولت طعامًا صحيًا ، فسوف يظهر على بشرتك، حيث تحتوي الكثير من المواد الغذائية على فيتامينات معينة يحتاجها جلدك لذلك ، إذا كنت مستعدة للعمل على نظامك الغذائي من أجل الحفاظ على صحة بشرتك ، فيجب معرفة الفيتامينات المختلفة المفيدة للبشرة والعناصر الغذائية المعنية التي يجب أن تتذوقيها، وإليك قائمة الأطعمة للحصول على الفيتامينات المناسبة لبشرتك، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

قائمة الأطعمة للحصول على الفيتامينات المناسبة لبشرتك:1 الأطعمة الغنية بفيتامين سي

وفقًا لأخصائية التغذية ، فإن هذا الفيتامين مهم لبشرة متينة وقوية، عادةً ما تكون التجاعيد وترهل الجلد نتيجة لنقص فيتامين سي، يمكن الحصول عليها من الجوافة والبقدونس والفلفل الأخضر وفاكهة الكيوي والفراولة والسبانخ والبرتقال والكرنب والبابايا والجريب فروت لذا ، قومى بتضمين هذه العناصر الغذائية في نظامك الغذائي.

2 الأطعمة الغنية بفيتامين أ

هذا عنصر آخر مطلوب لبشرة صحية، بشكل عام ، الجلد الخشن والمتقشر هو مؤشر على نقص فيتامين أ، يمكن العثور على هذا الفيتامين في زيت كبد سمك ، ولحم البقر ، وكبد الأغنام والعجل ، والبروكلي ، والمانجو ، والبابايا ، والجزر ، والبطاطا ، والبقدونس ، والسبانخ ، واليقطين ، والكرز ، واللفت ، والفلفل الأحمر ، وصفار البيض ، والمشمش ، والخوخ ، والخس. والبيض.

3 الأطعمة الغنية بفيتامين ب 2

نقص فيتامين ب 2 يظهر على شكل تجاعيد صغيرة على الشفة السفلية ، أو خطوط في الزوايا اليمنى لبعضها البعض ، أو تشققات في زوايا الفم ، أو خطوط قرد بين الشفة العليا والأنف، يوجد هذا الفيتامين في منتجات الألبان وخميرة البيرة والكبد واللوز وجنين القمح والخردل الأخضر وصفار البيض والجبن وفول الصويا والدجاج وبذور عباد الشمس والبيض.

4 الأطعمة الغنية بفيتامين هـ

يُعتقد أن هذا الفيتامين يساعد في منع التجاعيد الناتجة عن الإجهاد، يمكن العثور على فيتامين هـ في جنين القمح وزيت السمسم وبذور عباد الشمس والجوز وزيت الذرة والبندق واللوز والملفوف وزيت الزيتون وزيوت الفول السوداني والصويا.