شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح غذائية لمرضى الثلاسيميا.. منها الترطيب المستمر وتناول البروتينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تشعر فجأة بإرهاق شديد وضعف وبشرة شاحبة، قد تشير هذه الأعراض اليومية إلى حالة تسمى الثلاسيميا.تلعب التغذية السليمة دورًا حيويًا في إدارة مرض الثلاسيميا ودعم الصحة العامة، فيما يلى وفقا لموقع " thehealthsite"، سوف نستكشف ماهية مرض الثلاسيميا، وتأثير العمر على خطر الإصابة بالثلاسيميا، ونقدم نصائح غذائية مهمةا.

ما هو مرض الثلاسيميا؟

هناك نوعان رئيسيان من الثلاسيميا، ثلاسيميا ألفا وثلاسيميا بيتا ، ولكل منهما درجات متفاوتة من الشدة، غالبًا ما يتطلب مرض الثلاسيميا الكبرى ، وهو أشد أشكاله ، عمليات نقل دم منتظمة للحفاظ على مستويات الهيموجلوبين الصحية.

تأثير العمر على مخاطر الثلاسيميا

على الرغم من أن الثلاسيميا تؤثر على الأفراد من كلا الجنسين، إلا أن هناك قلقًا متزايدًا بين النساء اللائي يخططن للحمل بعد سن الثلاثين، نظرًا لأن الأفراد المصابين بالثلاسيميا ينتقلون إلى مرحلة المراهقة والبلوغ ، فقد يواجهون تحديات إضافية بسبب التغيرات الهرمونية وزيادة الحمل الزائد للحديد والحاجة إلى الإدارة مدى الحياة، تصبح التغذية السليمة أكثر أهمية لدعم الصحة العامة وتقليل مخاطر حدوث مضاعفات.

نصائح غذائية لمرضى الثلاسيميا

يُنصح مرضى الثلاسيميا بتجنب الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالحديد لمنع حدوث مضاعفات محتملة، دور التغذية له أهمية قصوى في المساعدة على شفاء مرضى الثلاسيميا وحمايتهم من الشدائد، يعتبر الكالسيوم معدنًا أساسيًا للحفاظ على قوة العظام وخفة الحركة، وله أهمية قصوى.

السعرات الحرارية الكافية والمغذيات الكبيرة

غالبًا ما يحتاج مرضى الثلاسيميا إلى مزيد من السعرات الحرارية والعناصر الغذائية لدعم احتياجاتهم المتزايدة من الطاقة والصحة العامة، استهلك نظامًا غذائيًا متوازنًا يحتوي على كميات كافية من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون الصحية.

الأطعمة الغنية بالبروتين

البروتين ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة، قم بتضمين اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والأسماك والبقوليات ومنتجات الألبان ومصادر البروتين النباتي في نظامك الغذائي.

المغذيات الدقيقة الأساسية

قد يعاني مرضى الثلاسيميا من نقص غذائي معين، تأكد من تناول كمية كافية من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين د وحمض الفوليك وفيتامين ب 12 والكالسيوم، يمكن لأخصائي الرعاية الصحية توجيه المكملات إذا لزم الأمر.

الترطيب وتناول السوائل

الترطيب المناسب مهم للأفراد المصابين بالثلاسيميا للحفاظ على الدورة الدموية الصحية، تأكد من تناول السوائل بشكل كافٍ من خلال:

شرب الكثير من الماء طوال اليوم: البقاء رطبًا يساعد على منع المضاعفات ويدعم الصحة العامة.

الحد من استهلاك الكافيين: حيث يمكن أن تؤدي إلى الجفاف وتتداخل مع امتصاص العناصر الغذائية.

المراقبة المنتظمة

المراقبة المنتظمة لمستويات الحديد والصحة العامة والحالة التغذوية ضرورية لمرضى الثلاسيميا، استشر أخصائي رعاية صحية، مثل اختصاصي أمراض الدم أو اختصاصي تغذية مسجل، والذي يمكنه تقديم التوجيه والدعم الشخصي.