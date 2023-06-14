شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة تدمر عضلات البطن ..أبرزها البيتزا المجمدة والتوابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب في رؤية عضلات البطن هذا الصيف ، فقد تفكر مرتين في بعض الأطعمة والمشروبات الشائعة في نظامك الغذائي، تعتبر كمية الدهون في البطن واحتباس الماء التي يحملها الفرد من الأسباب الرئيسية التي تجعل بعض الأشخاص أكثر تحديدًا لعضلات البطن ، تظهر الأبحاث أن كمية الملح في نظامك الغذائي يمكن أن تؤدي إلى احتباس السوائل ، ويمكن أن يؤدي السكر المكرر إلى تراكم الدهون في البطن ، ليس عليك اتباع نظام غذائي شديد التقييد لرؤية عضلات البطن، وإليك قائمة أسوأ الأطعمة لعضلات البطن ويجب أن تكون على قائمة العناصر الخاصة بك للابتعاد عنها، وفقا لما نشره موقع " eatthis".





اللحوم الباردة

في حين أن مجموعة متنوعة من الخيارات مثل الديك الرومي والدجاج وحتى لحم البقر المشوي منخفضة الدهون ، فإن هذه اللحوم غنية بالصوديوم بشكل عام، يمكن أن يؤدي محتوى الصوديوم هذا إلى احتباس السوائل ، وقد يؤثر سلبًا على ضغط الدم وصحة الأعضاء والأوعية الدموية.

حبوب محلاة

الحبوب السكرية يمكن أن تدمر عضلات البطن، نحن نعلم أن السكر بمفرده يمكن أن يزيد من دهون البطن ، لكن الحبوب المحلاة التي تحتوي أيضًا على نسبة منخفضة من الألياف قد لا تكون ممتلئة ، مما يؤدي إلى كميات أكبر من الأطعمة واستهلاك المزيد من السعرات الحرارية.

مشروبات القهوة المحلاة

يساعد الكافيين الموجود في القهوة في الواقع على تكسير دهون الجسم ،تأتي المشكلة مع الحليب والقشدة والمحليات التي تضاف غالبًا إلى مشروبات القهوة الساخنة والباردة، يمكن لبعض مشروبات القهوة أن تحتوي بسهولة على أكثر من 40 جرامًا من السكر المضاف ، وهي كمية يمكن أن تمنعك من رؤية عضلات البطن هذا الصيف.

دايت صودا

قد تعتقد أن قطع السكر من الصودا قد يساعد في تحسين محيط الخصر لديك ، لكنه في الواقع يمكن أن يدمر عضلات البطن ، تظهر الأبحاث أن تناول صودا الدايت مرتبط بزيادة السمنة في منطقة البطن، في حين أن الآلية الكامنة وراء ذلك لم يتم تحديدها بشكل ملموس ، فإن الاقتراحات تشمل بدائل السكر التي تعطل ميكروبيوتا الأمعاء الصحية وتشجع الرغبة الشديدة في تناول السكر.

الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية لا تفضل عضلات البطن، عادة ما تكون الأطعمة المقلية مليئة بالسعرات الحرارية وغرامات الدهون ، وحقيقة أنها أيضًا مصدر للملح والسكر المضاف ، تأتي الأطعمة المقلية بأشكال وأحجام عديدة، رقائق البطاطس المقلية اللذيذة والعناصر التي تشبه الحلوى مثل الكعك لا تذكر سوى عدد قليل من العناصر الشائعة في هذا النوع، يمكن أن يساهم الصوديوم والسكر الموجودان في هذه الأطعمة في احتباس الماء ودهون البطن ، ويمكن أن يؤدي عدد السعرات الحرارية الكثيفة إلى زيادة تناول السعرات الحرارية. على العديد من الجبهات المختلفة ، يمكن للأطعمة المقلية أن تدمر عضلات البطن .

توابل

يمكن أن تكون التوابل غنية بالسعرات الحرارية والدهون والصوديوم والسكر بشكل مدهش، بينما تضيف هذه العناصر نكهة إلى وجبتك أو وجبتك الخفيفة ، ،ملعقة كبيرة واحدة من المايونيز تساوي ما يقرب من 100 سعر حراري ، في حين أن تتبيلة السلطة المفضلة لديك يمكن أن تحتوي على 150 سعرًا حراريًا في وجبة واحدة، قد يمنعك هذا التركيز من السعرات الحرارية التي تضاف غالبًا إلى العناصر الأخرى الغنية بالسعرات الحرارية مثل البرجر والهوت دوج والرقائق وقطع الدجاج وغير ذلك من الشعور بالنحافة.

بيتزا مجمدة

حصة واحدة من البيتزا المجمدة ، تحتوى على أكثر من 400 سعرة حرارية وأكثر من ثلث الصوديوم الذي يجب أن تتناوله في اليوم، ضاعف هذه الأرقام أو ضاعفها ثلاث مرات لتلبي جزءًا نموذجيًا من البيتزا ، وستحصل على وجبة عالية بشكل استثنائي في السعرات الحرارية والدهون والصوديوم والكربوهيدرات المكررة.