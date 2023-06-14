شكرا لقرائتكم خبر عن حرارة الصيف قد تزيد من الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والإرهاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تزيد حرارة الصيف من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والإرهاق إذا لم تكن حريصًا بما فيه الكفاية، يعمل جسمنا بشكل مختلف عندما تكون درجة الحرارة المحيطة بنا عالية جدًا.وفقا لموقع " everydayhealth"

يجب أن يعمل قلبنا بجهد أكبر لضخ الدم وقد يكون ذلك محفوفًا بالمخاطر بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

لا تجهد نفسك لممارسة التمارين البدنية المكثفة

تزيد حرارة الصيف من درجة حرارة الجسم، ويعمل قلبنا بجهد مضاعف لضخ الأكسجين والدم إلى الأعضاء، يمكن أن يكون للأنشطة البدنية والجهد الزائد تأثيرا سلبيا على مرضى القلب. إذا كنت لا تزال ترغب في ممارسة الرياضة ، فالتزم بالتمارين البسيطة والبطيئة.

اشرب الماء

ينصح الأطباء دائمًا مرضى القلب وكل شخص آخر بالحفاظ على رطوبة الجسم في الصيف، حيث يساعد الماء في تنظيم درجة حرارة الجسم، إذا بقيت رطبًا ، فهناك خطر أقل من إصابتك بنوبة قلبية.

تناول أكل خفيف

تأكد من أنك تتناول الطعام المناسب وبالكمية المناسبة، ينصح الأطباء مرضى القلب بتناول الأطعمة الخفيفة والمغذية خاصة خلال أشهر الصيف، تجنب الأطعمة الغنية بالزيت والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات، قد تضع الأطعمة الغنية ضغطًا إضافيًا على قلبك مما يؤدي إلى حدوث مضاعفات.

لا ينصح بتناول الكافيين لمرضى القلب

يحتوي الكافيين على خاصيتين مهمتين للغاية يمكن أن تكون خطرة على مرضى القلب، أولاً ، يزيد من معدل ضربات القلب، وثانيًا، يتسبب في جفاف الجسم بشدة.

لا تشرب الكحول

يعمل الكحول بنفس طريقة عمل الكافيين تقريبًا. يسبب الجفاف الشديد ويزيد من معدل ضربات القلب.

تحقق دائمًا مما إذا كنت مرطبًا بشكل صحيح

يمكن أن يدل لون البول لدينا على ما إذا كنا نشعر بالرطوبة أو الجفاف، تأكد من التحقق في جميع الأوقات، خاصة إذا كنت مريضًا بالقلب، يعني اللون الأصفر الغامق أنه يجب عليك شرب المزيد من الماء، يمكن أن يساعدك هذا في الواقع على البقاء على المسار الصحيح.