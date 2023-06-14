شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائى للحفاظ على صحة القلب بخطوات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة بولينا إجناتيفا، استشارى أمراض القلب الروسية أن المعدل الطبيعي لنبض القلب هو 60-100 نبضة في الدقيقة، ووفقا لما نشرته صحيفة Gazeta.Ru أوضحت استشارى أمراض القلب أن أي انحراف عن هذا المعدل يجب أن يكون حافزا لمراجعة الطبيب المختص لإجراء الفحوص اللازمة لتحديد السبب.

ووفقا لها، مع التقدم بالعمر وتحت تأثير عوامل خارجية عديدة يمكن أن يفقد القلب القدرة المطلوبة لضخ الدم، وإضافة لذلك تخلق أمراض القلب وكذلك الإجهاد عبئا إضافيا على القلب والأوعية الدموية وجسم الإنسان بصورة عامة.

وتقول: "إن تناول كمية كافية من المواد المغذية والفيتامينات والعناصر المعدنية مهم جدا للحفاظ على عمل القلب والأوعية الدموية والجسم بصورة عامة. فكما هو معروف أنه نادرا ما يعاني سكان بلدان حوض البحر المتوسط من أمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة بفضل خصوصية نظامهم الغذائي. لذلك، يوصى جميع من يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية باتباع هذا النوع من التغذية".

ويتميز هذا النظام الغذائي باحتوائه على نسبة عالية من الخضراوات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك والمأكولات البحرية. ويوصى بالحد من تناول اللحوم الحمراء، واستبعاد اللحوم المصنعة، ويمكن تناول لحوم الدواجن والطيور ومنتجات الألبان.

وتؤكد الطبيبة على أن هذه التغذية الصحية لا تضمن دائما مع ذلك حصول الجسم على النسبة اليومية اللازمة من المواد المغذية، لذلك يجب تعويض نقصها بتناول مكملات بيولوجية نشطة.

وتقول: "لكي يعمل القلب والأوعية الدموية بصورة طبيعية يجب تناول أوميجا-3 (أحماض دهنية متعددة غير مشبعة)، التي تخفض مستوى الدهون الثلاثية والكوليسترول (الضار)، ولها خصائص مضادة للالتهابات، والأهم من ذلك أنها تخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

ووفقا لها، يجب عدم تجاهل المغنيسيوم، لأنه مسئول عن تحفيز الانزيمات وعملية التمثيل الغذائي للبروتين والدهون والكربوهيدرات (يساهم في أكثر من 200 عملية كيميائية تجري في الجسم).

وتقول: "يحسن المغنيسيوم عمل القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي ويساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، ويقي من الإجهاد. وبما أن الجسم لا يمكنه إنتاج المغنيسيوم، فإنه يجب الحصول عليه مع الأطعمة يوميا بكمية لا تقل عن 400 ملليغرام، وفي حالة الإجهاد تزداد الحاجة إلى المغنيسيوم أضعافا".

يعمل القلب دون توقف ما يتطلب كمية كبيرة من الطاقة. والإنزيم المساعد Q10 يساعد القلب في عمله، لأنه هو بالذات يرفع من إنتاج الأدينوزين الثلاثي الفوسفات وهو المصدر العام للطاقة اللازمة لجميع العمليات الكيميائية الحيوية الجارية في الجسم.

وتشير الأخصائية، إلى أنه بالإضافة إلى النظام الغذائي الصحيح، يجب ممارسة النشاط البدني لتحسين حالة القلب. لذلك تنصح جمعية القلب البالغين بممارسة تمارين رياضية معتدلة مدتها قرابة 150 دقيقة في الأسبوع، أو تمارين مكثفة لمدة 75 دقيقة في الأسبوع. هذه التمارين تحسن تدفق الدم وتخفض مستوى ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.