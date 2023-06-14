هل ينحف الثدي مع الرجيم؟ إليك نصائح وتمارين مفيدة

بيروت - نادين محمد - لا يمكن أن ينحف جزء من الجسم دون آخر مع اتباع حمية لخسارة الوزن، فمن الطبيعي أن ينحف الثدي مع الرجيم، لا بل قد يتسبب هذا الأخير بترهل شديد في الثدي، خاصة إذا ما كان الرجيم قاسياً، أو من الأنواع التي تصنف بالسريعة وغير الصحية... إذ ينصح الأطباء وخبراء التغذية، وتجنباً لهذه النتائج غير المرغوب بها باللجوء إلى الأنظمة الغذائية الصحية والمتوازنة والتي تعرف بمصطلح "أسلوب حياة" طويل الأمد، بدلاً من الحميات، لأن إنقاص الوزن بمعدل بطيء يحدث خسارة في الوزن بنسب متساوية في كل أجزاء الجسم، ولا يتسبب بالضغط على الكولاجين والإيلاستين في الثدي، كما يشددون على ضرورة ممارسة بعض التمارين الرياضية الخاصة بمنطقة الصدر تزامناً مع الحمية للإبقاء على عضلات الثدي مشدودة ومنعاً لترهلها.

نصائح لثدي مشدود بعد الرجيم

النظام الغذائي



عند اتباع أي حمية غذائية لخسارة الوزن، وتجنباً لأي نحافة أو ترهل قد تحدث للثدي، لا بد من تحديد عدد السعرات الحرارية التي يجب استهلاكها يومياً حسب احتياجات الجسم والتي تختلف باختلاف العمر، الجنس، الوزن ومستوى النشاط البدني، ومن ثم تقليلها قدر المستطاع مع مراعة الحفاظ على توازن الجسم. ينصح خبراء التغذية بأن تتضمن الوجبات كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه، منتجات الألبان القليلة الدسم، اللحوم الخالية من الدهون، الأسماك، الحبوب الكاملة والأطعمة الدهنية الصحية، مثل المكسرات والزيوت النباتية.

شرب الماء

الصورة من freepik



الماء يساعد على ترطيب الأنسجة وخلايا الجسم، ما يحافظ على مرونة الجلد ويمنع ترهله. ينصح بتناول ما لا يقل عن 10 أكواب في اليوم.

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الصورة من freepik



ممارسة الرياضة بشكل منتظم يعمل على بناء الكتلة العضلية التي تساهم في شد الجلد المترهل بشكل عام، من بينها عضلات الثدي. ينصح بممارسة التمارين الرياضية لمرات في الأسبوع التي تساعد على إبقاء الثدي مشدوداً. من بين هذه التمارين:

تمارين الضغط

أو ما يعرف بالـ Push-ups، تحافظ على حجم الثدي بعد الرجيم وتبقيه مشدوداً.

• يتم الوقوف بشكل مستقيم مقابل الحائط

• يدفع بالجسم ويضغط عليه بواسطة اليدين.

• يتم إبعاد الرجلين عن الجسم قليلاً إلى الخلف.

• تثنى اليدان على شكل 90 درجة ومن ثم تتم استعادة الوضعية الأساسية للتمرين.

• يكرر هذا التمرين 12 مرة.

تمارين الألواح Planks



• يتم الاستلقاء فيها على البطن والارتكاز على الساعدين وأطراف أصابع القدم.

• يتم الثبات على هذه الوضعية لمدة 30 ثانية في البداية ومن ثم زيادة المدة تدريجياً كل يوم.

تمرين ضم الأكتاف

يمكن القيام بهذا التمرين في وضعية الوقوف أو الجلوس.

• يتم الإمساك بالـ Dumbbells ومن ثم رفعها، مع مراعاة تثبيت الذراعين بزاوية قائمة على أن يكون الكوعان في وضع مستقيم مع الأكتاف.

• يتم ضم الذراعين للأمام، ثم العودة للوضعية الأساسية.

• يكرر هذا التمرين 10 مرات.

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