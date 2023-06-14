في 7 أيام أسرع حمية للتخلص من سموم الجسم وفقدان الوزن 

بيروت - نادين محمد - هل تبحثين عن حمية لطرد السموم من الجسم؟ يمكنك اتباع نظام غذائي للتخلص من السموم كل شهرين، لأن السموم الضارة من الأطعمة المحملة بالدهون غير المشبعة ونمط الحياة غير الصحي، يؤديان إلى التهاب مزمن منخفض الدرجة، وقد يتسبب تراكم السموم أيضاً في تساقط الشعر، وظهور حب الشباب، والإمساك، وعسر الهضم، والمساعدة في تخسيس الوزن.

إليك خطة النظام الغذائي للتخلص من السموم لمدة 7 أيام

الصباح الباكر(7:30 - 8:00 صباحًا)

ماء للتخلص من السموم

ملعقتان صغيرتان من بذور الحلبة + 1 ملعقة كبيرة عصير ليمون + 1 كوب ماء

إفطار

(8:45 - 9:15 صباحًا)

عصير ديتوكس

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½ أفوكادو + 1 ملعقة كبيرة بذور شيا + 1 ملعقة كبيرة عسل عضوي + 5-6 فراولة

أو

1 موزة + 1 ملعقة كبيرة بذور الكتان المطحون + 1 أونصة توت أزرق + 1 ملعقة كبيرة عسل عضوي

منتصف الصباح

(10:30 - 11:00 صباحًا)

سناك ديتوكس

1 برتقال + 4 لوز

أو

1 تفاح + 4 لوز

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الغداء

(12:30 - 1:00 مساءً)

وجبة ديتوكس

أرز بني وفطر سوتيه، فاصوليا خضراء، جزر، ثوم، بصل في زيت الزيتون

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أو

سلطة دجاج مع طماطم كرزية، أفوكادو، فلفل أصفر، بازلاء مسلوقة، وكزبرة. استخدم الزبادي وزيت الزيتون كصلصة.

وجبة خفيفة بعد الغداء (3:00 - 4:00 مساءً) سناك ديتوكس.

1 كوب من اللبن مع بذور الكمون المحمص والمطحون + نصف كوب شرائح الخيار.

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أو

ماء جوز الهند أو خيار.

العشاء

(7:00 مساء)

وجبة ديتوكس

1 كوب شوربة فطر صافية مع الخضار

الصورة من موقع freepik

أو

1 كوب شوربة دجاج شوربة صافية بالخضار

يساعد اتباع نظام غذائي للتخلص من السموم، الكبد على تنظيف الجسم من السموم، ويمكنك أيضًا تضمين الفواكه الملونة في نظامك الغذائي للتخلص من السموم لأنها غنية بالمغذيات النباتية المفيدة للجسم.

بنهاية خطة النظام الغذائي لمدة 3 أيام، قد تشعرين بصحة أفضل، وقد تشعرين بالنشاط وقد تواجهين مشاكل أقل في الجلد والشعر.

يجب التأكد من شرب ما لا يقل عن 8 أونصات من الماء الدافئ في الصباح. أضيفي عصير الليمون الطازج إليه لضمان حصول جسمك على فيتامين سي، والذي سيحفز إنتاج عصارات الجهاز الهضمي.

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الصورة من موقع freepik

المصدر : stylecraze