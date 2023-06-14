شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتجنب العدوى بعد جراحة المياه البيضاء فى العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة هندية أن هناك فطريات تصيب العين بعد عملية السَّادُّ أو الكاتاراكت Cataract أو الماء الأبيض أو إعتام عدسة العين و تعد العدوى بعد جراحة الماء الأبيض خطيرة للغاية لأنها يمكن أن تضعف الرؤية، وتؤخر الشفاء، وربما تؤدي إلى مشاكل خطيرة. وفقت لموقع "webmd" تعد العدوى بعد جراحة الساد خطيرة للغاية لأنها يمكن أن تضعف الرؤية ، وتؤخر الشفاء ، وربما تؤدي إلى مشاكل خطيرة.

وتشير الدكتورة سوساما سورام ، استشاري أول ، طب العيون ، بمستشفى بريستين كير الهندية ، إلى أن التدابير التي يجب عليك اتباعها بعد إعتام عدسة العين لتجنب العدوى بعد الجراحة هى:

استخدام قطرات مضاد حيوي للعين

من المحتمل أن يصف طبيب العيون قطرات العين بالمضادات الحيوية لاستخدامها قبل الجراحة وبعدها، من الأهمية بمكان اتباع الجدول الزمني المحدد وإكمال الدورة العلاجية الكاملة للوقاية من العدوى.

تجنب فرك العيون

تجنب لمس أو فرك العين التي خضعت لعملية جراحية أو استخدم أي قطن أو قطعة قماش لتنظيف العين ، حيث يمكن أن يكون ذلك مصدرًا محتملاً للعدوى.

نظافة اليد

اغسل يديك دائمًا جيدًا بالماء والصابون قبل لمس عينيك أو وضع قطرات العين، يمكنك أيضًا استخدام معقمات اليدين إذا لم يتوفر الماء والصابون بسهولة.

استخدم نظارات نظيفة

تأكد من أن النظارات والنظارات الشمسية الخاصة بك نظيفة وخالية من الأوساخ أو الحطام. يمكن للنظارات المتسخة أن تدخل البكتيريا إلى عينيك وتزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

حماية عينيك

بعد جراحة الساد ، من الضروري حماية عينيك من الملوثات. استخدم الدرع الواقي الذي يوفره لك الجراح أثناء النوم أو أثناء الأنشطة التي قد تنطوي على ملامسة الغبار أو الأوساخ أو مصادر العدوى المحتملة الأخرى.

تجنب السباحة

الامتناع عن السباحة لبضعة أسابيع بعد الجراحة ، حيث يمكن أن تؤوي المياه في هذه البيئات البكتيريا التي قد تسبب العدوى.

من الضروري الالتزام بهذه الإرشادات ، بما في ذلك استخدام الأدوية الموصوفة وحضور مواعيد المتابعة.

التهاب العين

انتبه لعلامات العدوى

كن يقظًا لأي علامات للعدوى ، مثل زيادة الاحمرار أو الألم أو التورم أو الإفرازات أو تغيرات الرؤية. إذا رأيت أيًا من هذه الأعراض ، فاتصل بطبيب العيون على الفور.

الحفاظ على بيئة نظيفة

حافظ على نظافة محيطك لتقليل فرص دخول البكتيريا. نظف الأسطح بانتظام ، خاصة في الحمام والمناطق التي تضع فيها قطرات العين.

تجنب الأماكن المزدحمة

يُنصح بتجنب الأماكن المزدحمة خلال فترة التعافي الأولية لتقليل مخاطر التعرض للبكتيريا والفيروسات المحمولة بالهواء ،

قد تدخل البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات إلى العين أثناء الجراحة أو في فترة ما بعد الجراحة ، مما يؤدي إلى الإصابة بالعدوى ، مثل التهاب باطن المقلة. وفقًا لدراسة نُشرت في المكتبة الوطنية للطب ، يُقدر أن التهاب باطن المقلة يصيب ما بين 0.13٪ و 0.7٪ من الناس. المرضى الذين يعانون من أمراض العيون الموجودة مسبقًا أو مرض السكري أو ضعف جهاز المناعة أو ضعف قدرات التئام الجروح معرضون لخطر أكبر.

التهابات ما بعد جراحة الساد يمكن أن تكون مصدر قلق ، ولكن هناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها للمساعدة في الوقاية منها، والرجوع إلى استشاري / جراح العمليات الخاص بك قد اتخذ تدابير صارمة فيما يتعلق بتعقيم غرفة العمليات وبروتوكولات الجراحة الأخرى لتجنب الإصابة بعد الجراحة.