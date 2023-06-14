شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مصادر طبيعية لـ "فيتامين B17" المضاد للسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد “فيتامين B17” أحد العناصر الغذائية التي غالبًا ما يتم إهمالها وإغفالها، وهو من مضادات السرطان، حيث إنه فعّال للغاية في تقليل الأورام ويحمي الجسم منذ البداية من تطور وانتشار السرطان في المستقبل، وفق ما ذكر موقع "شي فايندز"



بذور الخوخ والتوت بذور الخوخ والتوت

7 مصادر طبيعية للحصول عليه:

البذور، تحتل أعلى قائمة الأطعمة الغنية بـ”فيتامين بي17“، ويمكن إيجاد هذا الفيتامين في بذور الخوخ وأنواع التوت وحتى في التفاح، كما تحتوي بذور الكتان والقرع والشعير والحنطة السوداء على هذا الفيتامين بكميات معتدلة.



المكسرات المكسرات

المكسرات غنية بالعناصر الغذائية المختلفة بما في ذلك المعادن والبروتينات، واللوز بشكل خاص وكذلك مكسرات المكاديميا والكاجو تحتوي أيضًا على “فيتامين بي17” ولكنّ اللوز المر يحتل القائمة تليه المكاديميا ثمَّ الكاجو أخيرًا.

البراعم

براعم البامبو تحتل القائمة، حيث تحتوي على كميات عالية من الفيتامين، تليها براعم ألفا ألفا، والحمص وأية براعم خضراء.

الأوراق

تحتوي أوراق الكينا على كميات عالية من “فيتامين بي17″، وكذلك أوراق السبانخ هي أيضًا من مصادر هذا الفيتامين، ولكن بكميات قليلة جدًّا.

الفاكهة

يحتوي التوت والفراولة على كميات عالية من هذا الفيتامين المضادّ للسرطان، ناهيك عن الكينوا .

البطاطا

البطاطا المقلية المفضلة لديكِ والبطاطا الحلوة، تحتوي على هذا الفيتامين.



الفاصوليا الفاصوليا

ينبغي اختيار أنواع الفاصوليا المختلفة للحصول على “فيتامين بي17″، ومنها الفاصوليا السوداء والحمراء، تؤكل مطبوخة ويُنصح بضمها إلى قائمة أطباقكِ ونظامكِ الغذائي للحصول على هذا الفيتامين.