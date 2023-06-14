شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحدد فوائد فقدان الوزن فى عمر مبكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أصبحت زيادة الوزن مشكلة يعاني منها الكثير من الأشخاص ، وتلك السمنة المفرطة ترجع الي عوامل عديدة منها العامل الوراثي، والعامل النفسي ، والافراط في تناول الأطعمة التي تساعد في زيادة الوزن ، بالإضافة الي أن السمنة تعرض الافراد إلى عواقب صحية تتسبب في الموت المبكر . وفقا لشبكة CNN.

نصح العلماء الأشخاص بمختلف مراحل العمر ، بتقليل الوزن عن طريق اتباع نظام غذائي مناسب حتى لا يتعرض الشخص الي عواقب صحية ، موضحين أن السمنة المفرطة تسبب أحيانا الموت المبكر . وذلك وفقا لما نشره موقع ديلي ميل.

كشفت دراسة أمريكية جديدة أن فقدان الوزن قبل سن الأربعين يحد من خطر الموت المبكر، ويعني ذلك أن خفض الدهون في المرحلة بين الشباب ومنتصف العمر، يمكن أن يخفض خطر الوفاة المبكرة.

وقال باحثون أمريكيون إن التخفيضات في مؤشر كتلة وزن الجسم في سن 25 و40 تقريبا، أمر بالغ الأهمية للعيش حياة طويلة، مشيرين إلى أن الأشخاص الذين انخفض مؤشر كتلة الجسم لديهم من نطاق "السمنة" في بداية مرحلة البلوغ، قللوا من خطر الوفاة بنسبة 54%.

ونصح خبراء الصحة الناس بمكافحة الدهون في منتصف العمر ،ويمكن أن يؤدي حمل الدهون الزائدة إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري، وحتى الخرف في وقت لاحق من الحياة ، بالإضافة الي الموت المبكر.

وفي ذات السياق قال الدكتور أندرو ستوكس، الأستاذ المساعد للصحة العالمية في كلية الصحة العامة بجامعة بوسطن في الولايات المتحدة، أن المشاركين في الدراسة في سن 25 عاما ويعانون من زيادة الوزن هم أقل عرضة لخطر الوفاة ، من أولئك الأشخاص المصابين بالسمنة وهم الأكثر عرضة لخطر الموت المبكر.

وقد لا يكون هناك انخفاض كبير في خطر الوفاة للمشاركين، الذين فقدوا الوزن في سن الشيخوخة، لأن فقدان الوزن خلال هذه الفترة من المرجح أن يكون مرتبطًا بتدهور صحة الشخص المتقدم في السن.

ويعتقد الباحثون أنه من الأفضل فقدان الوزن في الجزء الأول من مرحلة البلوغ، للحد من الموت المبكر .