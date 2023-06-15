دراسة جديدة تكشف أن مرض السكري هو الخطر الأكبر على القلب

وجدت دراسة جديدة نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية ، وهي مجلة مفتوحة الوصول وخاضعة لمراجعة الأقران لجمعية القلب الأمريكية ، أن 1 من كل 3 بالغين مصابين بالفعل بداء السكري من النوع 2 قد يعانون أيضًا من مشاكل في القلب. تعزز نتائج الدراسة الادعاءات حول مرض السكري ومخاطر القلب والأوعية الدموية وكيف ترتبط ببعضها البعض.

ووجدت الدراسة أن 'المستويات المرتفعة لاثنين من المؤشرات الحيوية للبروتين التي تشير إلى تلف القلب كانت مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية غير المكتشفة أو التي لا تظهر عليها أعراض لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2 مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من مرض السكري من النوع الثاني'.

ووجدت الدراسة أن 'ثلث (33.4٪) من البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2 لديهم علامات لأمراض القلب والأوعية الدموية غير المكتشفة ، كما يتضح من ارتفاع مستويات واسمتي البروتين ، مقارنة بـ 16.1٪ فقط من غير المصابين بالسكري'.

'بين البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2 ، ارتبطت المستويات المرتفعة من التروبونين والببتيد الناتريوتريك من النوع N-terminal المؤيد للنوع B بزيادة خطر الوفاة لجميع الأسباب (77٪ و 78٪ زيادة الخطر ، على التوالي) والموت القلبي الوعائي ( 54٪ وأكثر من ضعف الخطر المتزايد على التوالي) ، مقارنة بالمستويات الطبيعية لهذه البروتينات في الدم '.

وسلطت الدراسة الضوء على الحاجة إلى علاجات لا تحتوي على الستاتين لعلاج أمراض القلب لدى مرضى السكري.

غالبًا ما يكون الكوليسترول هو العامل الذي نستهدفه لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 ومع ذلك ، قد يكون لمرض السكري من النوع 2 تأثير مباشر على القلب لا علاقة له بمستويات الكوليسترول، إذا كان داء السكري من النوع 2 يسبب ضررًا مباشرًا للأوعية الصغيرة في القلب لا علاقة له بتراكم لويحات الكوليسترول ، فإن الأدوية الخافضة للكوليسترول لن تمنع تلف القلب ، ' كما قال أستاذ علم الأوبئة في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة في بالتيمور.

كيف يزيد مرض السكري من خطر الإصابة بأمراض القلب؟

'مرض السكري هو عامل خطر مهم للغاية للإصابة بأمراض القلب ، والإصابة بمرض السكري تعني أنك أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب. في الواقع ، من المرجح أن يكون الأشخاص المصابون بالسكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع الدم، يشرح الدكتور سانجيف تشودري ، مدير قسم أمراض القلب في مستشفى الدكتور سانجيف تشودري ، أن ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم يزيدان من فرص الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

'بمرور الوقت يمكن أن يؤدي هذا الضرر إلى أمراض القلب ، وهذا يؤدي أيضًا إلى زيادة المرونة اللزجة للدم والمزيد من الانسداد في الشرايين التاجية التي تمد القلب بالدم ويمكن أن تؤدي إلى نوبة قلبية، يميل مرضى السكري إلى الإصابة بأمراض القلب في سن أصغر من الأشخاص غير المصابين بالسكري '.

يرمز ABCD إلى A -A1C / HBA1C ويستخدم لتحديد شدة مرض السكري. كلما ارتفع مستوى A1C ، زادت احتمالية ظهور أمراض القلب. ب هو مؤشر ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم ، تزداد مخاطر الإصابة بأمراض القلب. يمثل C الكوليسترول. بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر الكوليسترول السيئ أيضًا أحد عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب ، ويرمز الحرف D إلى خيارات نمط الحياة بما في ذلك النظام الغذائي والتمارين الرياضية والتدخين ، كما يوضح الدكتور في. موهان - رئيس مجلس الإدارة وكبير أطباء السكري - مركز الدكتور موهان التخصصي لمرض السكري.

'كما يتضح ، يمكن للعديد من العوامل المختلفة أن تزيد من فرصة إصابة الشخص بأمراض القلب. إذا ظل HBA1C أقل من 7٪ ، يجب أن يظل ضغط الدم أقل من 140/90 مم زئبق (Hg) ، وهو العمر على الأقل- الكمية الموصى بها: من الناحية المثالية ، يجب أن يكون كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة أقل من 70 مجم أو 60 مجم لكل ديسيلتر ، أي أقل من 100 مجم '، كما يضيف الدكتور موهان.

'يجب على الشخص المصاب بمرض السكري أن يتحكم في ضغط الدم أيضًا ، فهو قوة دمك ضد جدار أوعيتك الدموية ، لذا إذا ارتفع ضغط الدم لديك بشكل كبير ، فإن ذلك يجعل الحرارة تعمل بجد كما أنه يسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية ويمكن أن تلحق الضرر بالكلى والعينين '، كما يقول الدكتور تشودري.

ويوصي بفحص جلوكوز الدم كل يوم، 'يمكنك إجراء فحوصات منتظمة لنسبة الجلوكوز في الدم والتي يجب إجراؤها بشكل مثالي كل يوم ويجب علينا أيضًا التحقق من متوسط مستوى الجلوكوز في الدم لمدة ثلاثة أشهر والذي يتم إجراؤه عن طريق الاختبار المعروف باسم HBA1C. هدف A1C للعديد من مرضى السكري أقل من 7٪ لذلك ، يجب أن نتحكم في مستوى الجلوكوز في الدم '.

يوصي الدكتور في موهان بتغييرات قليلة في عادات نمط الحياة.

يقول: 'يمكن تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير حتى لدى مرضى السكري إذا تم الحفاظ على نظام غذائي متوازن مع الكثير من الفواكه والخضروات ، وخاصة تلك التي تحتوي على الخضار الورقية ، وكمية أقل من الملح والسكر والدهون المشبعة'.

يمكن الوقاية من أمراض القلب بعدة طرق ، بما في ذلك التمارين المنتظمة - 30 إلى 45 دقيقة على الأقل من المشي السريع كل يوم - اليوجا والبراناياما وطرق أخرى لتخفيف التوتر ، يضيف ويوصي بممارسة هواية.

'يُنصح بإجراء ما لا يقل عن ثلاث إلى أربع زيارات سنويًا لإبقاء ABC تحت السيطرة ومراقبة D ، والتي تعني إجراءات الانضباط ونمط الحياة' ، كما يوصي.

اقترحت الدراسة الجديدة إضافة المؤشرات الحيوية القلبية تروبونين تي والببتيد الناتريوتريك من النوع N الطرفية إلى التقييم الروتيني لعوامل الخطر القلبية الوعائية التقليدية مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.

'المؤشرات الحيوية التي تم تحليلها في هذه الدراسة قوية جدًا في تصنيف المرضى بشكل منهجي بناءً على حالتهم الصحية. قد يساعدنا قياس المؤشرات الحيوية بشكل أكثر روتينية على التركيز على علاجات الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 والمعرضين لخطر أكبر.

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