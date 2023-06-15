دراسة تؤكد أن الأشخاص أصحاب الأرجل القوية أقل عرضة للنوبة القلبية

أكدت دراسة أن الأشخاص ذوو الأرجل القوية أقل عرضة للإصابة بفشل القلب بعد الإصابة بنوبة قلبية، وفقاً لما تم تقديمه في مؤتمر فشل القلب 2023، الذي تعقده الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في براج، بين 20 و23 مايو الحالي. واحتشاء عضلة القلب هو السبب الأكثر شيوعاً لفشل القلب، ويصيب حوالي 6% إلى 9% من مرضى النوبات القلبية، وقد اختبرت الدراسة الفرضية القائلة بأن قوة الساق ترتبط بانخفاض هذا الخطر.

وقال موقع 'مديكال إكسبريس'، إنه تم قياس القوة القصوى للعضلات الرباعية كمؤشر على قوة الساق لدى 753 مشاركاً متوسط أعمارهم 66 عاماً، وكانت نسبة الرجال بينهم 81%.

وخلال فترة متابعة استمرت أكثر من 4 أعوام، ارتبطت كل زيادة بنسبة 5% في قوة العضلة الرباعية للفخذ بانخفاض احتمالية الإصابة بفشل القلب بنسبة 11%.

وقالت النتائج: 'إن تمارين القوة التي تشمل عضلات الفخذ الرباعية يجب أن يوصى بها للمرضى الذين عانوا من نوبة قلبية لمنع فشل القلب'.

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