شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. اعرفى أهمية الحديد وعلامات نقصه عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد عدم الحصول على ما يكفي من الحديد ، أحد أكثر مشاكل التغذية شيوعًا عند الرضع والأطفال في جميع أنحاء العالم، الحديد مهم لنمو الدماغ عند الرضع والأطفال الصغار، يلعب الحديد دورًا حيويًا في العديد من عمليات الجسم ، وخاصة في إنتاج الهيموجلوبين، فهو ضروري لحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وإليك سبب أهمية الحديد وكيفية ضمان حصول طفلك على ما يكفي، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

أهمية الحديد

الحديد ، أحد العناصر الغذائية المعروفة باسم المعدن ، له العديد من الوظائف الجسدية الأساسية على سبيل المثال ، يحتاج جسمنا إلى الحديد لإنتاج الهيموجلوبين ، وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء الذي يحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، بالإضافة إلى ذلك ، يلعب الحديد دورًا مهمًا في نمو الدماغ وفي إنتاج الهرمونات،كما أنه من العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد الجسم على مكافحة العدوى.

لماذا يعاني بعض الأطفال من انخفاض مستويات الحديد؟خلال فترة الحمل

يتلقى الأطفال الحديد من دم الأم ويخزنونه في أجسامهم، يطلق الأطباء على كمية الحديد المخزنة في الجسم "مخازن الحديد"، يمكن أن تتأثر مخازن الحديد هذه بعدد من العوامل ، بما في ذلك:

الولادة المبكرة.

عندما يولد الأطفال قبل الأوان ، لا يكون لديهم متسع من الوقت لزيادة مخزون الحديد لديهم قبل الولادة.

انخفاض الوزن عند الولادة.

الأطفال الذين يولدون بوزن منخفض عند الولادة ليس لديهم نفس القدر من الحديد المخزن في أجسامهم حتى لو ولدوا في الأوان.

فقر الدم.

الرضع الذين يولدون لأمهات مصابات بفقر الدم قد يكون لديهم أيضًا مخزون أقل من الحديد.

قد لا يوفر لبن الأم وحده ما يكفي من الحديد لهؤلاء الأطفال. نتيجة لذلك ، قد يصابون بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد بدون مصدر إضافي للحديد ، مثل المكملات الغذائية أو الصيغة المدعمة بالحديد.

تتضمن بعض أعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ما يلي:

شحوب (بشرة شاحبة)

تعب

سوء التغذية عند الأطفال

صداع

ضيق في التنفس

كيف تعرفين ما إذا كان طفلك بحاجة إلى مكملات الحديد

لن يحتاج معظم الأطفال الناضجين ذوي الوزن المتوسط ​​عند الولادة إلى مكملات الحديد، وذلك لأن الأطفال الناضجين يولدون ولديهم ما يكفي من مخازن الحديد في أجسامهم لتستمر حوالي ستة أشهر. سيحتاجون بعد ذلك إلى الأطعمة الغنية بالحديد للحفاظ على مستويات الحديد لديهم صحية.

قد يحتاج الأطفال المبتسرون أو الأطفال المولودين بوزن منخفض عند الولادة إلى مكملات الحديد، حليب الأم هو خيار صحي لجميع الأطفال ، لا يحتوي على كمية كافية من الحديد للأطفال الذين يعانون من نقص الحديد في المخازن، قد يوصي الطبيب بمكملات الحديد إذا ولد طفلك قبل الأوان أو بوزن أقل من 2.5 كجم.

يحتوي حليب الأطفال على حديد أكثر من حليب الأم لذلك ، إذا كان طفلك يرضع من حليب صناعي ، فقد يحصل على ما يكفي من الحديد من نظامه الغذائي ، حتى لو كان مبكرًا أو كان وزنه منخفضًا عند الولادة.

ما هي الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد للأطفال والرضع؟

عندما يكون طفلك جاهزًا لبدء الأطعمة الصلبة ، فمن الضروري أن يشمل ذلك بعض الأطعمة الغنية بالحديد، بعض الأمثلة على الأطعمة الغنية بالحديد هي اللحوم (خاصة اللحوم الحمراء) والبيض والحبوب المدعمة بالحديد والخضروات الورقية الداكنة والبقوليات، يمكنك زيادة امتصاص الحديد من هذه الأطعمة عن طريق إقرانها بالأطعمة الغنية بفيتامين سي ، مثل الحمضيات أو التوت أو الطماطم أو البطاطا الحلوة.