شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل تزيد من خطر إصابتك بالأزمة القلبية وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحدث النوبة القلبية عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب بشدة أو ينسد مساره ويكون الانسداد في الغالب نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى في شرايين القلب، ويطلق على هذه الترسبات الدهنية التي تحتوي على الكوليسترول اسم لويحات، وتسمى عملية تراكم اللويحات بتصلب الشرايين.

وحسب ما ذكره موقع HELTHY يمكن أن تتمزق اللويحة في بعض الأحيان وتكوّن جلطة تمنع تدفق الدم. ويؤدي نقص تدفق الدم إلى إحداث ضرر في جزء من عضلة القلب أو إتلافها بالكامل.يطلق على النوبة القلبية أيضًا اسم احتشاء عضلة القلب ويلزم العلاج الفوري للنوبة القلبية لتجنب الوفاة ، تتفاوت أعراض النوبة القلبية فبعض الأشخاص تكون أعراضهم خفيفة بينما يصاب آخرون بأعراض شديدة وبعض الأشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض.

وتشمل أعراض النوبة القلبية الشائعة ما يلي:

-ألم في الصدر يشبه الإحساس بضغط أو ثقل أو ضيق أو ألم عاصر أو وجع

-الشعور بألم أو انزعاج يمتد إلى الكتف أو الذراع أو الظهر أو العنق أو الفك أو الأسنان وأحيانًا يصل إلى الجزء العلوي من البطن

-العرق البارد

-الإرهاق

-حرقة المعدة أو عسر الهضم

-شعور مفاجئ بالدوار أو الدوخة

-الغثيان

-ضيق النفَس

قد تشعر النساء بأعراض غير نمطية مثل ألم بسيط أو حاد في الرقبة أو الذراع أو الظهر. ويكون أحيانًا توقف القلب المفاجئ أول عَرَض من أعراض النوبة القلبية.

يسبب مرض الشريان التاجي معظم النوبات القلبية وفي مرض الشريان التاجي، يوجد انسداد في شريان واحد أو أكثر من شرايين القلب (الشريان التاجي)، وعادةً ما يحدث هذا بسبب ترسّبات تحتوي على الكوليسترول، تسمى اللويحات وقد تسبب اللويحات ضيق الشرايين، ما يقلل تدفق الدم إلى القلب.

إذا انفجرت إحدى تلك اللويحات، فقد تتسبب في حدوث جلطة دموية في القلب وقد تحدث النوبة القلبية بسبب حدوث انسداد كامل أو جزئي في أحد شرايين القلب (الشريان التاجي).

وتشمل عوامل خطر الإصابة بنوبة قلبية:

-العمر، يصبح الرجال البالغين من العمر 45 عامًا فأكثر والنساء البالغات من العمر 55 عامًا فأكثر أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية من الرجال والنساء الأصغر سنًا.

-تعاطي التبغ يشمل هذا التدخين والتعرض للتدخين السلبي فترة طويلة فإذا كنت مدخنًا، أقلع عن التدخين.

-ارتفاع ضغط الدم قد يؤدي ارتفاع ضغط الدم بمرور الوقت إلى تلف الشرايين المؤدية إلى القلب. هذا بالإضافة إلى أن ارتفاع ضغط الدم المصاحب لحالات الحالة مَرَضية أخرى مثل السمنة وارتفاع نسبة الكوليسترول والسكري، يزيد من هذه الخطورة بشكل أكبر.

-ارتفاع مستويات الكوليسترول أو الدهون الثلاثية يؤدي ارتفاع مستوى كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (أو الكوليسترول "الضار") على الأرجح إلى ضيق الشرايين ويزيد ارتفاع مستوى معين من دهون الدم تسمى الدهون الثلاثية أيضًا من خطر الإصابة بالنوبات القلبية. وقد تنخفض مخاطر الإصابة بنوبة قلبية إذا كانت مستويات كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة -الكوليسترول "النافع"- في النطاق القياسي.

-السمنة ترتبط السمنة بارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار وانخفاض مستويات الكوليسترول النافع.

-السكري يرتفع سكر الدم عندما لا ينتج الجسم هرمونًا يسمى الأنسولين أو لا يستطيع استخدامه بشكل صحيح. ويزيد هذا من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

-متلازمة التمثيل الغذائي هي مزيج من ثلاثة على الأقل من الأشياء التالية: زيادة محيط الخصر (السمنة المركزية) وارتفاع ضغط الدم وانخفاض مستوى الكوليسترول النافع وارتفاع مستوى الدهون الثلاثية وارتفاع نسبة السكر في الدم. وتضاعف الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي من احتمال تعرضك لأمراض القلب مقارنة بعدم إصابتك بها.

التاريخ العائلي للإصابة بالنوبات القلبية إذا تعرض أخوك أو أختك أو أحد والديك أو جدك أو جدتك لأزمة قلبية مبكرة (في سن 55 عامًا للذكور و65 عامًا للإناث)، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بها.

-عدم ممارسة ما يكفي من التمارين الرياضية ترتبط قلة النشاط البدني (نمط الحياة الخامل) بزيادة احتمال الإصابة بالنوبات القلبية. وتحسّن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام صحة القلب.

النظام الغذائي غير الصحي يزيد النظام الغذائي مرتفع المحتوى من السكريات والدهون -الحيوانية والأطعمة المعالَجة والدهون المتحولة والملح من فرص الإصابة بالنوبات القلبية. لذلك تناوَل الكثير من الفواكه والخضراوات والألياف والزيوت الصحية.

-التوتر قد يزيد التوتر العاطفي -مثل الغضب الشديد- من فرص الإصابة بنوبة قلبية.

-سبق الإصابة بمقدمات الارتعاج (تسمم الحمل) تؤدي هذه الحالة المَرَضية إلى ارتفاع ضغط الدم أثناء فترة الحمل. وتزيد من الخطر العُمْري وخطر الإصابة بأمراض القلب.

-الإصابة بإحدى الحالات المَرَضية للمناعة الذاتية من الممكن أن تؤدي الإصابة بحالات مرضية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو الذئبة إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية.

وللوقاية من الازمة القلبية ينصح بالاتى

-اتباع نمط حياة صحي، أقلع عن التدخين وحافظ على وزن صحي مع نظام غذائي مفيد لصحة القلب. ومارس التمارين الرياضية بانتظام، وسيطر على مستوى توترك.

-التحكم في الحالات المرضية الأخرى قد تزيد بعض الحالات المَرَضية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري أن تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية. فاسأل الطبيب عن عدد مرات الفحوص الدورية المطلوبة.

-تناول الأدوية حسب التوجيهات قد يصف لك الطبيب بعض الأدوية لحماية الحالة الصحية لقلبك وتحسينها.

من الجيد أيضًا تعلم طريقة إجراء الإنعاش القلبي الرئوي بطريقة صحيحة حتى تتمكن من مساعدة شخص مصاب بنوبة قلبية فكر في حضور دورة تدريبية معتمدة في الإسعافات الأولية، مثل دورات الإنعاش القلبي الرئوي، وكيفية استعمال مزيل الرجفان القلبي الخارجي التلقائي.