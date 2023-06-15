شكرا لقرائتكم خبر عن شرب المياه يساعد فى تجنب ارتفاع مستوى ضغط الدم في الطقس الحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف الدكتور ميخائيل جينزبورج خبير التغذية الروسي طريقة لتجنب ارتفاع مستوى ضغط الدم في الطقس الحار وفقا لصحيفة pravda.

ويشير أخصائي التغذية إلى أن تقلبات مستوى ارتفاع ضغط الدم تلاحظ في الطقس الحار لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع أو انخفاض مستوى ضغط الدم على حد سواء. وينصح لتجنبها بشرب الماء لمنع جفاف الجسم. يجب شرب الماء حتى في حالة عدم الشعور بالعطش.

ووفقا له، يجب اعتبار أن الأدوية المخفضة لضغط الدم، تلك التي يتناولها الاشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن تعمل بفعالية أكبر في الطقس الحار، وهنا عليهم استشارة الطبيب.

ويمكن من أجل رفع مستوى ضغط الدم، تناول شئ ما مالح وشرب بعض المشروبات المنشطة مثل القهوة والجنسنج وغيرها.