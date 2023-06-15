نقص البروتين يؤدى إلى انخفاض الطاقة وضعف جهاز المناعة

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القاهرة - سامية سيد - تتطلب أجسامنا ما يكفى من المغذيات الكبيرة لتعمل بشكل فعال، ويمكن أن يؤدى أى نوع من النقص إلى انخفاض الطاقة وضعف جهاز المناعة، ومن المهم تضمين البروتين فى نظامنا الغذائى لأنه ضرورى لبناء وإصلاح الأنسجة، ودعم نمو العضلات، وتنظيم الهرمونات والإنزيمات، وتعزيز وظيفة المناعة، وإعطاء الشعور بالشبع مع المساعدة فى إدارة الوزن، لكن كيف نعرف ما إذا كنا نفتقر إلى البروتين فى النظام الغذائى؟ وفقا لموقع OnlyMyHealth.

ما نقص البروتين؟

نقص البروتين حالة تحدث عندما لا يستهلك الشخص كمية كافية من البروتين لتلبية متطلبات جسمه، حيث أكد التقرير أهمية البروتين فى تعزيز نمو وإصلاح وصيانة الأنسجة، وكذلك إنتاج الإنزيمات والهرمونات والأجسام المضادة.

دلائل على أنك بحاجة إلى مزيد من البروتين فى نظامك الغذائى

عندما يفتقر جسمك إلى كمية كافية من البروتين فإنه يتسبب فى ظهور علامات وأعراض معينة، وتشمل هذه:

ضعف العضلات ، وانخفاض كتلة العضلات ، وضمور العضلات

وذمة / تورم ، خاصة في الساقين والقدمين والبطن

تباطؤ النمو والتطور ، خاصة عند الأطفال

ضعف جهاز المناعة

التعب والضعف ونقص الطاقة بشكل عام

شعر رقيق أو هش أو عديم اللون

الجلد الجاف المتقشر المعرض للإصابة بالعدوى

الأظافر الهشة التي يمكن كسرها بسهولة

مصادر البروتين الغذائية

فيما يلى الأطعمة الغنية بالبروتين لغير النباتيين والنباتيين..

صدر دجاج

صدور الديك الرومى

سمكة

المحار

بيض

منتجات الألبان

العدس

الحمص

فاصوليا سوداء

حبوب الكلى

الكينوا

تخثر

الزبادى

الجبن

مصادر البروتين غير النباتيةمصادر البروتين النباتىمصادر البروتين النباتى

يمكن استهلاك جميع الأطعمة النباتية التى ليست من منتجات الألبان..

التوفو

سبيرولينا

بذور القنب

بذور الشيا

مساحيق البروتين النباتية ( بروتين البازلاء، بروتين الصويا، أو بروتين الأرز)

دمج مجموعة متنوعة من مصادر البروتين في نظامك الغذائي، في كل وجبة رئيسية، يمكن أن يساعد في ضمان حصولك على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها جسمك وتجنب نقص البروتين.