شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة حمض يوريك الدم.. الأعراض والوقاية والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زيادة حمض يوريك الدم تعنى ارتفاع مستويات حمض البوليك فى الدم، وحمض اليوريك هو أحد منتجات النفايات الموجودة فى مجرى الدم، حيث يذوب معظم حمض البوليك فى الدم وينتقل عبر الكلى ويخرج عن طريق البول، ومع ذلك فى بعض الأحيان قد يؤدى الإفراط فى إفراز أحماض البوليك إلى زيادة أحماض اليوريك فى الدم، وتسمى هذه الحالة "فرط حمض يوريك الدم"، وتنتج عن الأطعمة الغنية بالبيورين التى ترفع مستويات حمض البوليك، وفقا لما نشره موقع helpguide.

ويمكن أن يؤدى ارتفاع مستويات حمض البوليك إلى العديد من الأمراض، ويمكن أن تسبب هذه الحالة اضطرابات مختلفة مثل النقرس، وهو شكل حاد من التهاب المفاصل، بالإضافة إلى ذلك قد تؤدى مستويات البول الزائدة أيضًا إلى مشاكل صحية متعددة، بما فى ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكرى وأمراض الكلى، وتشير أحدث دراسة إلى أن حالات فرط حمض يوريك الدم قد ارتفعت بشكل كبير منذ الستينيات.

- سبب زيادة حمض يوريك الدم

زيادة حمض يوريك الدم اضطراب شائع يصيب المرضى من جميع الأعمار والأجناس، وعادةً ما يتخلص جسمك من حمض البوليك عن طريق التبول، ومع ذلك يحدث فرط حمض اليوريك فى الدم عندما ينتج الجسم الكثير من حمض اليوريك أو يزيله بشكل غير كافٍ، يحدث هذا عمومًا بسبب فشل الكليتين فى التخلص حمض البوليك تمامًا.

قد يؤدى حمض البوليك الزائد فى مجرى الدم إلى إنتاج البلورات، وعلى الرغم من أنها قد تحدث فى كل مكان فى الجسم، إلا أنها تكثر فى الغالب حول المفاصل والكلى، وعندما تهاجم خلايا الدم البيضاء فى نظام الدفاع بجسمك البلورات ينتج عن ذلك التهابا وانزعاجا.

إن فرط حمض يوريك الدم بحد ذاته ليس مرضًا أو اضطرابًا، ومع ذلك، يمكن أن تؤدى الفترات الطويلة من فرط حمض يوريك الدم إلى العديد من الأمراض.

ويتم سحب عينة الدم وفحصها للكشف عن كمية حمض البوليك في الدم. ويسمى اختبار حمض اليوريك في الدم أو بولات المصل أو UA. الحد الأقصى القياسي هو 6.8 مجم / ديسيلتر ، وأي شيء يزيد عن 7 مجم / ديسيلتر يعتبر مشبعًا ، وهو علامة على فرط حمض يوريك الدم. ينتج هذا المستوى المرتفع عن زيادة الإنتاج وانخفاض إفراز حمض البوليك أو مزيج من كلتا العمليتين، بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تفرز حصوات كلوية أو أزيلت واحدة جراحيًا، فسيتم تحليل الحجر لتحديد ما إذا كان بولًا بطبيعته. بعد هذه العملية ، يمكنك الحصول على تشخيص دقيق.

الأعراض العامة لارتفاع حمض البوليك..

آلام وتيبس المفاصل

صعوبة في الحركة

التهاب: مناطق حمراء ومتورمة

ألم في الظهر والبطن

غثيان

احتباس التبول

صعوبة التبول

البول الدموى

قد يؤدى ارتفاع مستويات حمض البوليك إلى مشاكل لا رجعة فيها فى العظام والمفاصل والأنسجة ومشاكل الكلى، بالإضافة إلى ذلك تشير الأبحاث إلى وجود علاقة بين ارتفاع مستويات حمض البوليك ومرض السكر من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد الدهنية .

الاضطرابات المصاحبة لفرط حمض يوريك الدم

الأشخاص المصابون بفرط حمض يوريك الدم معرضون للإصابة بالنقرس وحصى الكلى.

1. النقرس

يؤثر النقرس على المرضى الذين يعانون من فرط حمض يوريك الدم، وهو التأثير الأكثر شيوعًا لحمض البوليك، ويعانى بعض الأفراد من النقرس المزمن بسبب سلسلة من ارتفاعات حمض اليوريك خلال فترة قصيرة.

على الرغم من أن نوبات النقرس تبدأ غالبًا فى إصبع القدم الكبير، إلا أنها يمكن أن تؤثر على المفاصل الأخرى فى الجسم، ومع ذلك، فإنه عادة ما يصيب مفصل واحد، وقد يظهر النقرس أيضًا في القدم والكاحل والركبة والمرفق.

2. مرض تخزين الجليكوجين

حالة نادرة تغير طريقة تخزين الجسم للجليكوجين واستخدامه، والجليكوجين هو شكل من أشكال السكر أو الجلوكوز وهو مصدر أساسى للطاقة يتم تخزينه في الكبد، وتقوم الإنزيمات بتفكيكه لتحويله إلى جلوكوز.

4. النقرس

بعد عدة سنوات من فرط حمض يوريك الدم، يمكن أن تشكل بلورات حمض اليوريك في جسمك تكتلات تسمى الحصوات. ستجد هذه الكتل الصلبة تحت جلدك وحول مفاصلك. بالإضافة إلى ذلك قد تجدها أيضًا في منحنى أعلى أذنك، يمكن أن تؤدي الحالة إلى تفاقم آلام المفاصل وتلفها أو تضغط على أعصابك بعد مرور بعض الوقت. بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما تكون مرئية ويمكن أن تصبح مشوهة.

5. حصى الكلى

قد تتراكم بلورات حمض اليوريك في كليتيك وتحث على تكوين الحصوات، في كثير من الأحيان تكون الحصوات صغيرة الحجم وتفرز فى البول، ومع ذلك قد تصبح فى بعض الأحيان أكبر من أن تمر وتسد أجزاء من جهازك البولي. قد يسبب التهاب المسالك البولية أو عدوى كلوية.

طرق الوقاية من فرط حمض يوريك الدم

يمكنك إجراء بعض التغييرات فى النظام الغذائى ونمط الحياة للوقاية من فرط حمض يوريك الدم، قد يساعد البعض حتى فى خفض المستويات، من الجيد دائمًا استشارة طبيب أو التحدث إلى اختصاصى تغذية لتنظيم مستويات حمض البوليك فى جسمك.