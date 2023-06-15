شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء ينصحون بشرب كوب حليب يوميا خلال الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شرب الحليب بشكل يومى يمد الجسم بالعناصر الغذائية الرئيسية، إذ أنه أحد المصادر الغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة العظام والأسنان مثل الكالسيوم والبروتين، وينصح خبراء الصحة العلاجية والتغذية بتناوله خصوصا أيام الامتحانات وفقا لشبكة CNN.

وأوضحت دراسة حديثة أن كوبا واحدا من الحليب يمنح الجسم ثلث احتياجه اليومى من الكالسيوم، ويساعد أيضًا على تحقيق النمو الطولى فى فترة المراهقة.

ويتمتع الحليب بالعديد من الفوائد الأخرى، بحسب ما ذكرته الدراسة.

أهم هذه الفوائد..

بناء وصيانة العظام والأسنان

الوقاية من أمراض القلب

الحفاظ على المعدل الطبيعى لضغط الدم

الحماية من بعض أنواع السرطان، كسرطان القولون

التقليل من خطر الإصابة بالسكر

سلامة وتحسين أداء الجهاز العصبى

تحسين عملية الهضم

تقوية المناعة

سلامة النظر

سلامة وصيانة الجلد والشعر والأغشية الرقيقة

معالجة الجفاف

إمداد الجسم بالطاقة

الفئات التى تحتاج لشرب المزيد من الحليب؟

الأطفال حديثى الولادة، ويُفضّل الاعتماد على حليب الأم أو الحليب الصناعي المخصص للرضع

المراهقون والطلاب.

كبار السن، حيث تتغير الحالة الصحية للجلد والكلى، ما يضعف من قدرتهما على تصنيع فيتامين "د"، وتحويله للصيغة النشطة أو الفعّالة

الحامل والمرضع، حيث تزيد حاجتهما إلى العديد من الفيتامينات، ومن بينها فيتامين "د"، والذي يحتاج إليه الطفل لامتصاص الكالسيوم وتكوين العظام

وحذرت الدراسة من بعض العوامل التى تؤثر على مدى استفادة الجسم من الحليب، وأهمها:

تناول المشروبات والأطعمة التى تحتوى على الكافيين، مثل المشروبات الغازية، والشاى، والقهوة، والشيكولاتة، حيث تقلل من امتصاص الكالسيوم

عدم تناول فيتامين "ج" المتوفر فى الفاكهة، كالحمضيات، حيث يساعد على امتصاص الكالسيوم من الحليب.