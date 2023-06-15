شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مقدار الاحتياج اليومى من الحديد وأعراض نقصه بالدم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قد لا يحصل الجسم على كمية الحديد اللازمة في العديد من الحالات، ويعود ذلك لأسباب عديدة، ومن بينها وجود مشاكل في الجهاز الهضمي، أو التبرع المستمر وغير المنتظم للدم، أو اتباع حمية غذائية نباتية، وخصوصًا أن الحديد يتواجد بنسب كبيرة في اللحوم، والأسماك، بحسب ما ذكره موقع CNN.
ويصل الاحتياج اليومي التقريبي للحديد في الجسم إلى 18 مليجراما للرجال، و15 مليجراما للنساء.وأشار موقع منظمة الصحة العالمية إلى أن الحديد عنصر أساسي يتمتع بوظائف مهمة، مثل نقل الأكسجين، وتوليف الحمض النووي، واستقلاب العضلات.
وينصح الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد بتناول اللحوم، والدواجن، والأسماك، والإكثار من الخضار الورقية، والبقوليات.كما أوضحت الدراسة أن الإفراط أو زيادة الحديد بالجسم يسبب أضرارا بالغة بالصحة العامة .
أعراض نقص الحديد:
تعب غير معتاد
يعد التعب أحد أكثر أعراض نقص الحديد شيوعًا، ويظهر لدى ما يقارب نصف المصابين، ويظهر التعب نتيجة:
عدم حصول الأنسجة والعضلات على ما تحتاجه من أكسجين وطاقة، والذي عادةً ما يحمله إليها الهيموجلوبين.
حاجة القلب للعمل بجهد مضاعف لنقل الدم الحامل للأكسجين إلى أنحاء الجسم.
ونظرًا لأن التعب قد يعتبر أمرًا عارضًا تتسبب به ضغوطات الحياة والعمل، يعتبر تشخيص فقر الدم من التعب كعارض وحيد أمرًا صعبًا.
ولدى المصابين بنقص الحديد، غالبًا ما يترافق التعب مع سوء المزاج والشعور العام بالضعف، وصعوبة في التركيز ونقص في الإنتاجية.
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