طريقة استخدام العصفر للتنحيف وأبرز محاذيره

بيروت - نادين محمد - العصفر، وكما يعرف باسم أيضاً بالزعفران الهندي Curcuma Domestic، تتم زراعته في أكثر من 60 بلداً من حول العالم، غير أن موطنه الأصلي أفريقيا وأجزاء من الهند.

تستخدم زهور العصفر المجففة، الحمراء، الصفراء أو البرتقالية كنوع من التوابل، هذا إضافة إلى الزيت المستخرج منها في الطهي، وفي صناعة السمن، كما تستخدم زهور وبذور نبات العصفر في صناعة الدواء، خاصة منها أدوية تصلب الشرايين، خفض الكوليسترول في الدم وأمراض القلب.

خصائص نبات العصفر

الصورة من freepik​



للعصفر قيمة غذائية عالية، يحتوي على فيتامينات عدة، كفيتامينA ،D ، E ، K، B9 أو حمض الفوليك Folic acid، كذلك الأحماض اللينولية، الزنك، البروتين، كربوهيدرات، نحاس، حديد، مغنسيوم ... وهذا ما يبرهن فوائده، سواء نباتاً أو زيتاً.

فوائد العصفر للتنحيف

الصورة من freepik​​

العصفر غني بأحماض الأوميغا 6 الدهنية التي تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون في الجسم، بدلاً من تخزينها، هذا إضافة إلى أنه يحتوي على حمض اللينوليك Linoleic acid الذي يعرف بمصطلح CLA، وهو نوع من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة التي تستخدم كمكمل لإنقاص الوزن وتفتيت دهون الجسم، إضافة إلى كبح الشهية، وذلك وفق دراسات عدة، من بينها دراسة تم نشرها عام 2007 في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية The American Journal of Clinical Nutrition، أثبتت أن مكملات حمض اللينوليك يمكن أن تزيد من أكسدة الدهون وحرق الطاقة أثناء النوم، كذلك دراسة أخرى نشرت عام 2007 في المجلة الدولية للسمنة International Journal of Obesity أظهرت أن فوائد العصفر يمكن أن تساعد في تقليل الدهون في الجسم وتجنب زيادة الوزن.

إلى ذلك، يساعد نبات وزيت العصفرعلى إبطاء عملية الامتصاص وخفض إنتاج الأنسولين في الجسم، ما يحدّ من الإحساس بالجوع ويساهم في تخفيف كميات السعرات الحرارية المستهلكة يومياً.

كيف يستخدم العصفر للتنحيف؟

يمكن الاستفادة من نبات العصفر وزيته للتنحيف وحرق الدهون في الجسم، وذلك وفق الطرق التالية:

مشروب العصفر للتنحيف

الصورة من freepik ​



المكونات

• كمية وفيرة من أزهار العصفر.

• كوب من الماء.



الطريقة

• يوضع الماء على النار حتى الغليان.

• تضاف أزهار العصفر إلى الماء بعد رفعه عن النار.

• تترك حتى تختمر لمدة ½ ساعة.

• يحرك مشروب العصفر قبل تناوله 3 مرات في اليوم .

كذلك يمكن الاستفادة من زيت العصفر للتنحيف، وذلك من خلال إضافته إلى الأطعمة بدلاً من الزيوت النباتية الأخرى.

محاذير استخدام العصفر للتخسيس

الصورة من freepik ​

يعتبر نبات وزيت العصفر أمناً على أن يتم استهلاكه بكميات معتدلة خلال اليوم، فالإفراط في تناوله يؤدي إلى بعض المضاعفات المحتملة، ومن أكثرها شيوعاً:

• يؤدي إلى ترقيق الدم والتقليل من قدرة الجسم على تخثيره، ما يضاعف من خطر الإصابة بنزيف.

• قد يسبب تقرحات في المعدة أو الأمعاء.



• لا بد من الامتناع عن تناول نبات أو زيت العصفر قبل نحو أسبوعين من أي عملية جراحية.

• يزيد من حدة تدفق الحيض عند النساء.

• يؤدي إلى تقلصات في الرحم، مع احتمال حدوث إجهاض في بعض الحالات المتطورة.

