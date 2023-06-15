شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر الإدمان سلبيا على الصحة العقلية؟ دراسة أمريكية توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة نشرت فى مجلة الجمعية الطبية الأمريكية أن إدمان المخدرات يسبب مشكلات تتعلق بالصحة العقلية مثل الاكتئاب أو الاضطراب ثنائي القطب أو القلق، يُسمى ذلك الاضطراب المتزامن أو التشخيص المزدوج. أوضحت الدراسة أن التعامل مع تعاطي المخدرات أو إدمان الكحول أو إدمان المخدرات لا يحتاج لعلاج جسدى فحسب، بل إنه يصبح أكثر صعوبة عندما يعاني المدمون أيضًا من مشاكل الصحة العقلية، وفقا لما نشره موقع helpguide.

تشير الدراسة إلى أنه لكل مشكلة من مشاكل الصحة العقلية وإدمان المخدرات أو الكحول أعراضها الفريدة التي قد تعيق قدرتك على العمل في العمل أو المدرسة ، والحفاظ على حياة منزلية مستقرة، والتعامل مع صعوبات الحياة ، والتواصل. الى الاخرين. لجعل الموقف أكثر تعقيدًا ، تؤثر الاضطرابات المتزامنة أيضًا على بعضها البعض. عندما لا يتم علاج مشكلة الصحة العقلية ، فإن مشكلة تعاطي المخدرات عادة ما تزداد سوءًا. وعندما يزداد تعاطي الكحول أو المخدرات ، تزداد مشكلات الصحة العقلية أيضًا.

تعد مشكلات تعاطي المخدرات المتزامنة وقضايا الصحة العقلية أكثر شيوعًا حيث تشير الدراسة إلى أن ما يقرب من 50 % من الأفراد الذين يعانون من اضطرابات عقلية حادة يتأثرون بتعاطي المخدرات.

37 % من متعاطي الكحول و 53 % من متعاطي المخدرات يعانون أيضًا من مرض عقلي خطير واحد على الأقل.

من بين جميع الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض عقلي ، يتعاطى 29 % منهم الكحول أو المخدرات.

في حين أن مشاكل تعاطي المخدرات وقضايا الصحة العقلية لا تتحسن عندما يتم تجاهلها - في الواقع ، من المحتمل أن تزداد سوءًا - من المهم أن تعرف أنك لست مضطرًا للشعور بهذه الطريقة. هناك أشياء يمكنك القيام بها لقهر شياطينك وإصلاح علاقاتك والسير في طريق التعافي. من خلال الدعم المناسب والمساعدة الذاتية والعلاج ، يمكنك التغلب على الاضطراب المتزامن واستعادة إحساسك بالذات وإعادة حياتك إلى المسار الصحيح.