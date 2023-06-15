شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعد حمية البحر الأبيض المتوسط في مكافحة أمراض القلب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يساعد نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي في مكافحة أمراض القلب وأنواع معينة من السرطان والسكري والتدهور المعرفي ، ويعتمد النظام الغذائي الحقيقي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​على الفواكه والخضراوات والفاصوليا والمكسرات والمأكولات البحرية وزيت الزيتون ومنتجات الألبان التقليدية في المنطقة، وهكذا أكل سكان جزيرة كريت واليونان وجنوب إيطاليا، عندما كانت معدلات إصابتهم بالأمراض المزمنة من بين أدنى المعدلات في العالم وكان متوسط ​​العمر المتوقع لديهم من بين أعلى المعدلات ، على الرغم من محدودية الخدمات الطبية لديهم، وفقا لما نشره موقع healthifyme

ويتعلق نظام حمية البحر الأبيض المتوسط ​​الحقيقي بأكثر من مجرد تناول طعام طازج وصحي. يعد النشاط البدني اليومي ومشاركة الوجبات مع الآخرين من العناصر الحيوية. معًا ، يمكن أن يكون لهما تأثير عميق على مزاجك وصحتك العقلية ويساعدك على تعزيز التقدير العميق لمتع تناول الأطعمة الصحية واللذيذة.

و نادرًا ما يكون إجراء تغييرات على نظامك الغذائي أمرًا سهلاً ، خاصةً إذا كنت تحاول الابتعاد عن الأطعمة المجهزة والأطعمة الجاهزة. لكن حمية البحر الأبيض المتوسط ​​يمكن أن تكون طريقة غير مكلفة ومرضية وصحية للأكل. قد يتطلب التحول من الببروني والمكرونة إلى الأسماك والأفوكادو بعض الجهد ، ولكن قد تكون قريبًا على طريق حياة أكثر صحة وأطول.

الفوائد الصحية لنظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي

يمكن لنظام غذائي متوسطي تقليدي يتكون من كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات الطازجة والمكسرات والأسماك وزيت الزيتون - إلى جانب النشاط البدني - أن يقلل من خطر إصابتك بمشكلات صحية عقلية وجسدية خطيرة عن طريق:

منع أمراض القلب والسكتات الدماغية. إن اتباع نظام غذائي متوسطي يحد من تناولك للخبز المكرر والأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء ، ويشجع على شرب النبيذ الأحمر بدلاً من الخمور القوية - وجميع العوامل التي يمكن أن تساعد في الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية .

الحفاظ على رشاقتك. إذا كنت من كبار السن ، فإن العناصر الغذائية التي يتم اكتسابها من خلال نظام غذائي متوسطي قد تقلل من خطر إصابتك بضعف العضلات وعلامات الضعف الأخرى بنحو 70 بالمائة.

تقليل مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر. تشير الأبحاث إلى أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​قد يحسن الكوليسترول ومستويات السكر في الدم وصحة الأوعية الدموية بشكل عام ، مما قد يقلل بدوره من خطر الإصابة بمرض الزهايمر أو الخرف .

تقليل خطر الإصابة بمرض باركنسون إلى النصف . يمكن للمستويات العالية من مضادات الأكسدة في النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​أن تمنع الخلايا من الخضوع لعملية ضارة تسمى الإجهاد التأكسدي ، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون إلى النصف.