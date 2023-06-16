شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل الإصابة بسرطان المخ.. التشنجات أبرز الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر أورام المخ من أمراض السرطان المنتشرة في العالم، وتنقسم تلك الأورام إلى حميدة، وهي بطيئة النمو ومن غير المرجح أن تنتشر، وخبيثة، أي سرطانية والتي تنتشر في الدماغ، وذلك وفقًا لما ذكرته تشبكة CNN.

ورغم أن السبب الرئيسي لغالبية أورام الدماغ غير معروف، إلا أنه توجد العديد من عوامل الخطر التي قد تزيد من فرص الإصابة به.

ما هي عوامل خطر الإصابة بأورام الدماغ؟

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لعمر: تكون أورام الدماغ أكثر شيوعًا عند الأطفال وكبار السن.

الجنس: الرجال أكثر عرضة من النساء للإصابة بورمٍ في الدماغ. ومع ذلك، هناك بعض الأنواع المحددة من أورام الدماغ التي تكون أكثر شيوعًا عند النساء، مثل الورم السحائي

التعرض للإشعاع: الأشخاص الذين تعرّضوا لنوعٍ من الإشعاع يسمّى بالإشعاعات الأيونية أكثر عرضة لخطر الإصابة بأورام الدماغ.

التاريخ العائلي: تحدث الإصابة بأورام الدماغ لصغيرة لدى الأشخاص الذين يتمتعون بتاريخ عائلي مع أورام الدماغ، أو متلازمات وراثية تزيد من خطر الإصابة بها.وتختلف أعراض أورام الدماغ بحسب الجزء المصاب، وفقًا لما أشارت إليه تغريدة تجمع الرياض الصحي الأول عبر "تويتر".

وتشمل أعراض أورام الدماغ التالي:

الصداع

التشنجات

استمرار الشعور بالتعب، والغثيان، والنعاس

التغيرات العقلية أو السلوكية مثل مشاكل الذاكرة، أو تغيرات في الشخصية

مشاكل في الرؤية أو الكلام

ضعف تدريجي أو شلل في جانب واحد من الجسم