شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحمى بشرتك من أضرار أشعة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصنع بشرتنا فيتامين د بشكل طبيعي عندما تتعرض لأشعة الشمس ، مما قد يؤثر إيجابًا على وظائف الجسم العقلية والبدنية، حيث يمكن أن يساعد فيتامين د في تعزيز جهاز المناعة لديك وتحسين الحالة المزاجية عن طريق زيادة مستويات السيروتونين في الجسم ومع ذلك ، هناك العديد من المخاطر التي تتعرض لها الشمس، ولهذا ينصح معظم الأطباء بالحصول على فيتامين د مما تتناوله أو من المكملات الغذائية.

وحسب ما ذكره موقع medstarhealth في حين أن هناك العديد من الفوائد للخارج ، إلا أن أشعة الشمس فوق البنفسجية يمكن أن تكون ضارة إذا لم نتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية بشرتنا من الشمس. تُصدر الشمس نوعين مختلفين من الأشعة فوق البنفسجية ، وكلاهما يمكن أن يكون خطيرًا:

أشعة UVA مسؤولة عن حروق الشمس وفرط التصبغ وسرطان الجلد.

يمكن أن تسهم أشعة UVB في شيخوخة الجلد وسرطان الجلد.

على الرغم من أن كلا النوعين من الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يؤثر سلبًا على الجلد ، إلا أن الأشعة فوق البنفسجية من المرجح أن تسبب سرطان الجلد ، بما في ذلك الورم الميلاني.

العوامل المؤثرة في التعرض للأشعة فوق البنفسجية

حتى لو لم يكن الجو مشمسًا ، تظل بشرتك معرضة للأشعة فوق البنفسجية الضارة في أي وقت تكون فيه بالخارج فيما يلي سبع طرق بسيطة يمكنك من خلالها الحد من تعرضك للأشعة فوق البنفسجية وحماية نفسك من أشعة الشمس.

- اختر النوع المناسب من واقي الشمس.

الواقي من الشمس طريقة فعالة لتقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد وعلامات الشيخوخة المبكرة للجلد التي تسببها الشمس باستثناء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر ، يجب على الجميع ارتداء واقٍ من الشمس في أي وقت يكونون فيه خارج المنزل عند اختيار واقي الشمس ، من المهم اختيار النوع المناسب.

-ضع الكريم الواقي من الشمس وأعد تطبيقه بانتظام.

تؤثر طريقة تطبيق واقي الشمس على مدى فعالية حماية بشرتك، و أفضل طريقة لوضع كريم الوقاية من الشمس هي ترغيه لمدة 15 إلى 30 دقيقة قبل تعريض بشرتك للشمس هذا يتعلق بالوقت الذي يستغرقه جلدك لامتصاصه بعد التقديم ، انتظر من 10 إلى 20 دقيقة لتجنب فرك واقي الشمس عن طريق الخطأ يمكنك تقليل خطر الإصابة بحروق الشمس عن طريق إعادة التقديم كل ساعتين - أو أقل من ذلك إذا كنت تسبح.

-ارتداء الملابس الواقية

يعد التستر بالملابس طريقة رائعة لتقليل تعرضك للأشعة فوق البنفسجية ، لكن الأنواع المختلفة من الملابس توفر مستويات مختلفة من الحماية توفر الأنواع التالية من الملابس أقصى درجات الحماية:

تصنع العديد من ماركات الملابس أيضًا قممًا وقيعانًا مريحة وخفيفة الوزن يمكن أن توفر الحماية من أشعة الشمس فوق البنفسجية ابحث عن الملابس التي عليها عامل حماية من الأشعة فوق البنفسجية

-غطي رأسك بقبعة واسعة الحواف

تعتبر القبعات ذات الحواف التي يبلغ قطرها ثلاث بوصات على الأقل طريقة فعالة للحد من تعرض وجهك للأشعة فوق البنفسجية قد لا تحمي قبعات البيسبول أو القبعات الأخرى ذات الحواف الضيقة جميع مناطق وجهك التي قد تتعرض لأشعة الشمس ، مثل أذنيك وأنفك ورقبتك.

-حماية عينيك بالنظارات الشمسية.

النظارات الشمسية مهمة لحماية عينيك والجلد حول عينيك من أشعة الشمس، لذلك ينصح بارتدائها؟

-تجنب الشمس خلال ساعات الذروة

تكون أشعة الشمس فوق البنفسجية أقوى ما تكون بين الساعة 10 صباحًا و 4 مساءً حاول البقاء في الظل إذا كان لا بد من أن تكون بالخارج خلال ذلك الوقت من اليوم - أو تجنبه تمامًا ، إذا أمكنك ذلك.

-ابحث عن الظل أينما استطعت.

يمكن أن يكون البقاء تحت الظل طريقة رائعة للخروج مع الحد من تعرضك للأشعة فوق البنفسجية سواء كنت تبحث عن ملجأ تحت شجرة أو تقيم خيمة على الشاطئ ، فمن المهم أن تجد الظل ، خاصة خلال ساعات الشمس القوية. هذا ينطبق بشكل خاص على الأطفال الذين يجب عليهم تجنب أي تعرض غير ضروري للشمس يجب دائمًا حماية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر من أشعة الشمس باستخدام عربات الأطفال والقبعات والمظلات.