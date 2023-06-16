شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ومشروبات غنية بالبوتاسيوم تقلل ارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الإصابة بارتفاع ضغط الدم المفاجئ، ويرجع ذلك نتيجة عدة عوامل منها اضطرابات النوم المستمرة، واحيانا العامل الوراثي .وفقا لما نشره موقع صحيفة ذي صن البريطانية.

أكد الأطباء أن الإصابة بمرض ضغط الدم خاصة المرتفع يشكل خطورة بالغة على صحة الإنسان، حيث إنه يزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض منها السكتة الدماغية وأمراض القلب والنوبات القلبية ، ويطلق عليه " القاتل الصامت " لما يسببه من عواقب صحية جسيمة .

وأثبتت الدراسات أن هناك معدنين رئيسيا لهما دورا في تنظيم ضغط الدم وصحة القلب، وهما الصوديوم "الملح" والبوتاسيوم ،ويمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بهذه الحالات الصحية.

ويوضح الخبراء في كلية هارفارد للصحة العامة، أن تناول كميات أقل من الأطعمة المالحة مهم للغاية للحفاظ على ضغط الدم عند مستوى صحي. لكن تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

أطعمة غنية بالبوتاسيوم:

يمكن العثور على البوتاسيوم بشكل خاص في الفواكه والخضراوات والبقوليات ومنتجات الألبان قليلة الدسم.وغالبا ما يتم الترويج للموز لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.

- الفواكه المجففة "الزبيب والمشمش"

- الفول والعدس

- البطاطا

- السبانخ والبروكلي

- الأفوكادو

- ماء جوز الهند

- الطماطم

- الألبان والحليب

- الزبادي

- الكاجو واللوز

- سمك السالمون

مشروبات تحتوي علي البوتاسيوم:

- عصير فاكهة باشون فروت

- عصير الرمان

- عصير برتقال

- عصير اليوسفي