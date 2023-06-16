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القاهرة - سامية سيد - عندما يكون هناك سوء تكيف مع هذا السلوك ، يصبح الشركاء سامين للذات وللشريك. لقد سمعنا جميعًا عن العبارة الشائعة "كل العلاقات بها مطبات على الطريق" ولكن إذا كانت العلاقة بها مطبات أكثر من الطريق ، فمن المحتمل أنك في علاقة سامة، وتحدث العلاقات السامة أساسًا عندما يطور كلا الشريكين أنماط سلوكية غير صحية ويعامل كل منهما الآخر بطريقة غير محترمة دائمًا. إنه ليس شريكًا واحدًا يُظهر سلوكًا متحكمًا ولكن شخصين غير قادرين على الحصول على أرضية مشتركة في أي شيء مع التعاسة المستمرة ويتشاجران في العلاقة. ولا يتحمل الشركاء السامون أي مساءلة ويضربون بعضهم البعض في مناسبات متعددة مما يجعل الأمر مرهقًا وصعبًا، وفقا لما نشره موقع healthifyme.

يمر معظمنا بسلسلة من العلاقات للعثور على التطابق الصحيح ، وفي هذه العملية نواجه الحزن وقضايا الثقة والخيانة الزوجية. إذا لم يكن هناك وقت للتأقلم والشفاء منه ، فإننا نظهر سمات سامة مثل الخوف من الالتزام ، والخيانة الزوجية ، وعدم الاستجابة العاطفية.

وإذا نشأنا في بيئة سامة غير مستقرة ، فمن المحتمل أن نحمل سمات نتعلمها من آبائنا و عائلتنا ونعرض نفس الآلية عندما نكون في علاقة.

ووفقًا لعالمة النفس الشهيرة لويزا تام ، يمكن أن تصبح أفضل العلاقات سامة إذا لم يدعمها الشركاء ورعايتها. وكانت الإساءة اللفظية هي السبب الأكثر شيوعًا لتفسد العلاقات.



2 - أسلوب الاتصالإذا تبنى الشركاء أسلوب اتصال دفاعي وعدواني ، فإن العلاقة تتحول ببطء إلى علاقة سامة وغير سارة. بدلًا من أن تكون طيبًا ومتعاطفًا مع بعضنا البعض ، تصبح الأمور كريهة وعدائية.

علامات تدل على أنك في علاقة غير سوية نفسيا 1 - . نقص الدعمفي علاقة ما ، تمر بالكثير من المطبات ، ويكون الخلاف أمرًا لا مفر منه. ومع ذلك ، تشير العلاقة السامة إلى نقص الدعم خلال هذه الأوقات العصيبة ، وقد يشعر الشركاء بالوحدة في العلاقة. يتم مواجهة التحديات بشكل منفصل ويخوض كل منهم معاركه بشكل منفصل دون أن يتكئ على الدعم.





3 - استمرار المعارك و الحججلا مفر من وجود اختلافات في الرأي في العلاقة. ومع ذلك ، إذا وصل الأمر إلى نقطة لا يوجد فيها حل للخلافات وإذا كان هناك تعاسة مستمرة وكراهية ، فقد حان الوقت للتأمل وفحص طبيعة العلاقة.





4 - التحكم في السلوكياتإن التساؤل عن مكانك طوال الوقت أو الشعور بالضيق الشديد عندما لا تجيب على الرسائل على الفور هما علامتان على السلوك المسيطر ، والذي يمكن أن يساهم في السمية في العلاقة.





5- . نقص الرعاية الذاتيةيعد قضاء الوقت مع الشخص الخاص بك دائمًا أولوية في العلاقة. ومع ذلك ، إذا اخترت التخلي عن نفسك واحتياجاتك باستمرار ، فقد تكون سمة مرتبطة بالسمية.

طرق للتعامل مع العلاقة السامة 1 - اقبل أنك في موقف صعب ، وأنك تتعامل مع علاقة صعبةإن البقاء في علاقة سامة ليس بالأمر السهل أبدًا ، ولكن للتعامل معها ، يحتاج المرء أن يتوقع أن العلاقة يصعب التعامل معها في المقام الأول بالنسبة لنا لإجراء أي تعديلات ضرورية. قد لا يكون استخدام تكتيكات المقاومة مثل الحكم على شريكك وانتقاده هو الحل المثالي هنا ، ولكن الاقتراب من الخيارات المحدودة سيساعدك على الاقتراب خطوة واحدة من القبول.





2 - قل الحقيقةالكذب حول الشخص المشغول يزيد من تعقيد العلاقة ، كما أنه يضع الشركاء في محنة. مهما بدا الأمر غير مريح ، فمن الضروري التواصل والتحدث عن حقيقتك لتوفير كل ما تبقى في العلاقة.





3 - عندما تكون غاضبًا أو متسلطًا ، تنفس فقط عمل التنفس له نتائج لا تشوبها شائبة لتهدئتك. اعمل على التنفس قبل أن تنتقد من تحب. يؤدي هذا أيضًا إلى تأخير الإشباع الفوري ، وبالتالي تأخير الدافع الذي يمكن أن يفيدك.





4 - كن منتبهًاافهم نبض علاقتك وإذا كنت أنت أو شريكك ينظران باستمرار إلى عيوب بعضكما البعض ويسحبان بعضهما البعض ، انظر كيف يمكنك توصيل ذلك بشكل فعال وانتبه لأنماط الجدل المتكررة.