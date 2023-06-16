رجيم قبل عيد الأضحى للتخسيس في 7 أيام



بيروت - نادين محمد - نميل في الأعياد إلى عدم التقيد في الأكل، لقضاء وقت ممتع مع العائلة و الأصدقاء، لذلك يفضل اتباع رجيم للتخسيس السريع قبل عيد الأضحى.

نستعرض معكِ رجيم التخسيس السريع في 7 أيام فقط، يمكنكِ اتباعه قبل عيد الأضحى لضمان عدم زيادة الوزن خلال العطلة، لا يعتمد الرجيم على التجويع و الحرمان فقط بعض النظام يحقق الغرض.

رجيم الـ 7 أيام قبل عيد الأضحى:

هذه ليست خطة وجبات مقيدة، سيأكل الشخص ثلاث وجبات ووجبتين خفيفتين يوميًا ، بالإضافة إلى أن كل طبق يحتوي على توازن مليء بالمغذيات بنسبة 45 بالمائة من الكربوهيدرات ، و 30 بالمائة من البروتين ، و 25 بالمائة من الدهون الصحية. عندما يتعلق الأمر بالمشروبات ، يوصي بالالتزام بالاختيارات التي لا تحتوي على سعرات كثيرة مثل القهوة والشاي والماء.

ولتسريع تخسيس الوزن وبناء جسم صحي وقوي ، تأكدي من اتباع نشاط بدني مناسب، فحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يجب ممارسة الرياضة المتوسطة الشدة 150 دقيقة أسبوعيًا.

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اليوم الأول



إفطار:



1/2 كوب بيض مخفوق مع 1 ملعقة صغيرة زيت زيتون 1 ملعقة صغيرة ريحان مفروم 1 ملعقة صغيرة جبن بارميزان مبشور و 1/2 كوب طماطم كرزية

شريحة من الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة. مع كوب من التوت.



وجبة خفيفة:



1/2 كوب زبادي مغطى بربع كوب فراولة مقطعة



الغداء:

سلطة مكونة من: 3/4 كوب برغل مطبوخ ، 4 أونصات من صدر دجاج مشوي مقطع ، 1 ملعقة كبيرة جبن شيدر قليل الدسم ، خضروات مشوية مقطعة (2 ملعقة كبيرة بصل ، 1/4 كوب مكعبات كوسة ، 1/2 كوب فلفل حلو) ، 1 ملعقة صغيرة كزبرة مفرومة و 1 ملعقة كبيرة خل

وجبة خفيفة:

2 ملاعق كبيرة حمص و 6 جزر صغير

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عشاء:

4 أونصات سلمون مشوي

1 كوب أرز بني مع 1 ملعقة كبيرة لوز محمص

1 كوب سبانخ مع 1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون والخل البلسمي وجبنة البارميزان المبشورة

1/2 كوب مكعبات شمام مغطى بملعقة صغيرة من الجوز المفروم

الخضروات الورقية مصدر الصورة freepik

اليوم الثاني



إفطار:

3/4 كوب من دقيق الشوفان المحمص يضاف كوب حليب خالي الدسم

1 كوب توت أزرق



وجبة خفيفة:

1/2 كوب جبن ريكوتا قليل الدسم مع 1/2 كوب من التوت وملعقة كبيرة من جوز مفروم



الغداء:

كاساديا مصنوعة من قطعتين صغيرتين من خبز التورتيلا ، ونصف كوب من الفاصوليا السوداء منخفضة الصوديوم (مغسولة) ، و 3 ملاعق كبيرة من جبن جاك قليل الدسم

1/2 كوب بطيخ مقطع إلى مكعبات



وجبة خفيفة:

1/2 كوب جبن قريش قليل الدسم مع 1/2 كوب صلصة



عشاء:

1 شريحة ديك رومي

3/4 كوب قرنبيط وزهيرات بروكلي

3/4 كوب أرز بني

1 كوب سلطة السبانخ مع 1 ملعقة كبيرة خل البلسميك

الخضروات مقابل الكربوهيدرات مصدر الصورة freepik



اليوم الثالث:



إفطار:

أومليت مكون من بيضة كاملة أو اثنين، وربع كوب من البروكلي المفروم ، و 2 ملاعق كبيرة من الفاصوليا السوداء ، والبصل المقطّع ، ومكعبات المشروم، والصلصة



وجبة خفيفة:

1/2 كوب زبادي يوناني عادي مع 1 شرائح تفاح و 1 ملعقة كبيرة جوز مفروم



الغداء:

سلطة مكونة من 2 كوب خضروات مشكلة ، 4 أونصات دجاج مشوي ، 1\2 كوب كرفس مفروم ، 1\2 كوب فطر مقطع ، 2 ملعقة كبيرة جبن شيدر مبشور ، 1 ملعقة كبيرة صلصة سيزر قليلة الدسم



وجبة خفيفة:



1 أصابع جبن موزاريلا قليل الدسم

1 برتقالة متوسطة



العشاء:

4 أونصات جمبري ، مشوي أو مقلي مع 1 ملعقة صغيرة زيت زيتون و 1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

1 خرشوف متوسط ​​مطهو على البخار

1/2 كوب كسكس القمح الكامل مع ملعقتين كبيرتين من الفلفل الحلو ، وربع كوب من حبوب الحمص ، وملعقة صغيرة من الكزبرة الطازجة المفرومة ، وملعقة كبيرة من صلصة الخردل بالعسل

يتم تكرار الأيام الثلاث حسب تفضيلك حتى ينتهي الأسبوع، وخلال عيد الأضحى يجب تناول حصص البروتين و الخضروات و الإقلال من الكربوهيدرات.

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المصدر: shape