صحة ورشاقة

رجيم قبل عيد الأضحى للتخسيس في 7 أيام

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بيروت - نادين محمد - نميل في الأعياد إلى عدم التقيد في الأكل، لقضاء وقت ممتع مع العائلة و الأصدقاء، لذلك يفضل اتباع رجيم للتخسيس السريع قبل عيد الأضحى. 
نستعرض معكِ رجيم التخسيس السريع في 7 أيام فقط، يمكنكِ اتباعه قبل عيد الأضحى لضمان عدم زيادة الوزن خلال العطلة، لا يعتمد الرجيم على التجويع و الحرمان فقط بعض النظام يحقق الغرض. 

رجيم الـ 7 أيام قبل عيد الأضحى: 

هذه ليست خطة وجبات مقيدة، سيأكل الشخص ثلاث وجبات ووجبتين خفيفتين يوميًا ، بالإضافة إلى أن كل طبق يحتوي على توازن مليء بالمغذيات  بنسبة 45 بالمائة من الكربوهيدرات ، و 30 بالمائة من البروتين ، و 25 بالمائة من الدهون الصحية. عندما يتعلق الأمر بالمشروبات ، يوصي بالالتزام بالاختيارات التي لا تحتوي على سعرات كثيرة مثل القهوة والشاي والماء.

ولتسريع تخسيس الوزن وبناء جسم صحي وقوي ، تأكدي من اتباع نشاط بدني مناسب، فحسب  مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يجب ممارسة المتوسطة الشدة  150 دقيقة أسبوعيًا. 

رجيم المصدر freepik
                                                                                  مصدر الصورة freepik                   


اليوم الأول


إفطار:


1/2 كوب بيض مخفوق مع 1 ملعقة صغيرة زيت زيتون 1 ملعقة صغيرة ريحان مفروم 1 ملعقة صغيرة جبن بارميزان مبشور و 1/2 كوب طماطم كرزية
شريحة من الخبز المحمص المصنوع من الحبوب الكاملة. مع كوب من التوت.


وجبة خفيفة:


1/2 كوب زبادي مغطى بربع كوب فراولة مقطعة


الغداء:

سلطة مكونة من: 3/4 كوب برغل مطبوخ ، 4 أونصات من صدر دجاج مشوي مقطع ، 1 ملعقة كبيرة جبن شيدر قليل الدسم ، خضروات مشوية مقطعة (2 ملعقة كبيرة بصل ، 1/4 كوب مكعبات كوسة ، 1/2 كوب فلفل حلو) ، 1 ملعقة صغيرة كزبرة مفرومة و 1 ملعقة كبيرة خل
وجبة خفيفة:
2 ملاعق كبيرة حمص و 6 جزر صغير

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عشاء:

4 أونصات سلمون مشوي
1 كوب أرز بني مع 1 ملعقة كبيرة لوز محمص
1 كوب سبانخ  مع 1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون والخل البلسمي وجبنة البارميزان المبشورة
1/2 كوب مكعبات شمام مغطى بملعقة صغيرة من الجوز المفروم

خضروات ورقية المصدر freepik
                                                          الخضروات الورقية مصدر الصورة freepik

اليوم الثاني


إفطار:

3/4 كوب من دقيق الشوفان المحمص يضاف كوب حليب خالي الدسم
1 كوب توت أزرق


وجبة خفيفة:

1/2 كوب جبن ريكوتا قليل الدسم مع 1/2 كوب من التوت وملعقة كبيرة من جوز مفروم


الغداء:

كاساديا مصنوعة من قطعتين صغيرتين من خبز التورتيلا ، ونصف كوب من الفاصوليا السوداء منخفضة الصوديوم (مغسولة) ، و 3 ملاعق كبيرة من جبن جاك قليل الدسم
1/2 كوب بطيخ مقطع إلى مكعبات


وجبة خفيفة:

1/2 كوب جبن قريش قليل الدسم مع 1/2 كوب صلصة


عشاء:

1 شريحة ديك رومي
3/4 كوب قرنبيط  وزهيرات بروكلي
3/4 كوب أرز بني
1 كوب سلطة السبانخ مع 1 ملعقة كبيرة خل البلسميك

أكلات للرجيم المصدر freepik
                                                              الخضروات مقابل الكربوهيدرات مصدر الصورة freepik


اليوم الثالث:


إفطار:

أومليت مكون من بيضة كاملة أو اثنين، وربع كوب من البروكلي المفروم ، و 2 ملاعق كبيرة من الفاصوليا السوداء ، والبصل المقطّع ، ومكعبات المشروم، والصلصة


وجبة خفيفة:

1/2 كوب زبادي يوناني عادي مع 1 شرائح تفاح و 1 ملعقة كبيرة جوز مفروم


الغداء:

سلطة مكونة من 2 كوب خضروات مشكلة ، 4 أونصات دجاج مشوي ، 1\2 كوب كرفس مفروم ، 1\2 كوب فطر مقطع ، 2 ملعقة كبيرة جبن شيدر مبشور ، 1 ملعقة كبيرة صلصة سيزر قليلة الدسم


وجبة خفيفة:


1 أصابع جبن موزاريلا قليل الدسم
1 برتقالة متوسطة


العشاء:

4 أونصات جمبري ، مشوي أو مقلي مع 1 ملعقة صغيرة زيت زيتون و 1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم
1 خرشوف متوسط ​​مطهو على البخار
1/2 كوب كسكس القمح الكامل مع ملعقتين كبيرتين من الفلفل الحلو ، وربع كوب من حبوب الحمص ، وملعقة صغيرة من الكزبرة الطازجة المفرومة ، وملعقة كبيرة من صلصة الخردل بالعسل
يتم تكرار الأيام الثلاث حسب تفضيلك حتى ينتهي الأسبوع، وخلال عيد الأضحى يجب تناول حصص البروتين و الخضروات و الإقلال من الكربوهيدرات.

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المصدر: shape

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