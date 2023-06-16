7 أسباب غير معروفة لزيادة الوزن خلال دورتكِ الشهرية

بيروت - نادين محمد - تساعد الدورة الشهرية النساء على الاستعداد للحمل. لكن هل يزداد وزنك في دورتك الشهرية؟ حسنًا، نعم، قد تكتسبين ما بين كيلو إلى كيلوجرامين في دورتك الشهرية.

لكن هذه الزيادة في الوزن تتوقف في غضون أيام قليلة بعد انتهاء الدورة الشهرية. يمكن أن تكون زيادة الوزن خلال فترات الدورة الشهرية أيضًا أحد أعراض متلازمة ما قبل الحيض (PMS). المتلازمة السابقة للحيض هي مجموعة من الأعراض الجسدية والعاطفية التي تحدث بعد مرحلة التبويض الأولى.

يحدث هذا عندما تنخفض مستويات هرمون الإستروجين والبروجستيرون فجأة. لحسن الحظ، تهدأ الأعراض عندما تأتيك الدورة الشهرية، وترتفع مستويات الهرمون مرة أخرى.

7 أسباب لزيادة الوزن خلال فترات الحيض

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نعم، زيادة الوزن خلال فترات الدورة الشهرية أمر طبيعي. سواء كان ذلك بسبب احتباس الماء أو تغيرات هرمونية، إليك 7 أسباب لزيادة الوزن خلال فترات الحيض.

1. احتباس الماء

يعد احتباس الماء أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن خلال الفترات. يحدث هذا بشكل رئيسي بسبب التقلبات الهرمونية خلال الدورة الشهرية. فقد تشعرين باحتباس الماء أو ثقل في ثدييك أو معدتك، أو قد تلاحظين تورمًا بسيطًا في أطرافك. هذا يزيد من وزن الماء، لكن هذا لا يعني زيادة نسبة الدهون في الجسم.

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2. اضطراب الهضم

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تعد الهرمونات هي المذنب الرئيسي هنا. يؤدي التوازن الهرموني غير السليم إلى إبطاء عملية الهضم. في بعض الأحيان، يؤدي تذبذب هرمونات الإستروجين والبروجسترون إلى زيادة احتباس الغازات في المعدة، مما يؤدي إلى الانتفاخ. قد تعانين من تقلصات في المعدة قبل وأثناء فترات الدورة الشهرية بسبب إفراز البروستاجلاندين، والمواد الكيميائية الشبيهة بالهرمونات التي تؤدي إلى تقلص الرحم.

3. تخطي ممارسة الرياضة

تميل معظم النساء إلى تخطي ممارسة الرياضة أثناء فترة الحيض. يحدث هذا لأنه عندما تكون في مرحلة النزيف، لا يهم إذا كان التدفق كثيفًا أو منخفضًا، وخلال هذه المرحلة تميل إلى عدم الشعور بأفضل ما لديك، وقد تتخطين جلسات التمرين تمامًا أو تقومين بها دون بذل جهد حقيقي. نتيجة لذلك، تكتسبين وزنًا مائيًا وتبدأين في تخزين الدهون.

الصورة من موقع AdobeStock

4. مشاكل القناة الهضمية

تعاني معظم النساء من مشاكل في القناة الهضمية مثل الإمساك وعسر الهضم والانتفاخ أثناء فترات الدورة الشهرية. تؤدي المستويات المرتفعة من البروجسترون قبل أيام قليلة من الدورة الشهرية إلى إبطاء حركة الأمعاء. يصبح الجهاز الهضمي بأكمله بطيئًا جدًا، مما يسبب الإمساك.

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5. الرغبة الشديدة في تناول الطعام

يمكن أن تكون الرغبة الشديدة في تناول الطعام والإفراط في تناول الطعام من الأسباب الأخرى لزيادة الوزن قبل وأثناء فترات.

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6. انخفاض في مستوى المغنيسيوم

قبل الدورة الشهرية مباشرة، قد تنخفض مستويات المغنيسيوم في جسمك. يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض مستويات الإنسولين، مما يزيد من الرغبة في تناول الجلوكوز. وهذا يؤدي إلى زيادة الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وخاصة الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن قبل وأثناء الدورة الشهرية.

7. تقلبات المزاج

تعد التقلبات المزاجية (أو الحالة المزاجية المزاجية) أكثر أعراض الدورة الشهرية شيوعًا.

هذه هي الأسباب السبعة الرئيسية لاكتساب الوزن خلال الفترات، ومع ذلك، هناك عدد قليل من الأعراض الأخرى المصاحبة لزيادة الوزن خلال فترات الحيض.

الصورة من موقع AdobeStock

الطرق العملية لمنع زيادة الوزن أثناء الدورة الشهرية

في ما يلي أكثر الطرق العملية لمنع زيادة الوزن أثناء الدورة الشهرية

1- قد يبدو الأمر غامضًا، ولكن عندما تحاولين فهم دورتك واستجابة جسمك للتغيرات الهرمونية، فقد تتمكنين من منع جميع أسباب زيادة الوزن خلال فترات الدورة الشهرية.

2- عليك تزويد مطبخك بالوجبات الخفيفة الصحية مثل الفشار والفواكه والبراونيز منخفضة السكر المصنوعة منزليًا حتى لا تلجأي إلى الوجبات الخفيفة غير الصحية والتهام الأطعمة الغنية بالسكر والصوديوم بمجرد بدء هرمونات الجوع.

3- التقليل من الكافيين سيجعلك أكثر هدوءًا على الرغم من أن بعض الأبحاث تشير إلى عدم وجود صلة بين استهلاك الكافيين وأعراض الدورة الشهرية.

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المصدر : موقع stylecraze