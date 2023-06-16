شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن اضطرابات الدماغ؟.. منها الوراثية والتنكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشكل الدماغ والنخاع الشوكي وشبكة من الأعصاب الجهاز العصبي. والدماغ هو مركز التحكم في أجسامنا ، وهو ينظم كل قرار نتخذه ، سواء أكان واعياً أم لا. بالإضافة إلى ذلك ، يتحكم الجهاز العصبي في الحركة الإرادية واللاإرادية ، ورد الفعل على أحداث معينة ، والتوازن الكيميائي لدماغنا ضروري لعيش الحياة اليومية. مع تقدمنا ​​في العمر ، تقل قدرة أجسامنا على تصنيع هذه المواد الكيميائية. ويصبح من الصعب للغاية الحفاظ على مستوياتهم. أيضًا ، تبدأ خلايانا العصبية في الانهيار وانخفاض عددها. قد يسبب أيضًا عدة أنواع من اضطرابات الدماغ، وفقا لما نشره موقع helpguide

وكل جزء من دماغنا ينظم مباشرة عمل أجسامنا. على سبيل المثال ، الدماغ الأمامي مسؤول عن شخصيتنا ومهارات اتخاذ القرار والتفكير المنطقي والذكريات. من ناحية أخرى ، يتحكم الدماغ المؤخر في النشاط الحركي ووظائف الجهاز التنفسي ودورة النوم والاستيقاظ وبعض ردود أفعالنا. لذلك ، عندما يكون هناك إصابة في أي جزء من دماغنا ، يمكن أن تؤثر على أداء الجسم وتنظيمه.

أنواع اضطرابات الدماغ

هناك أنواع عديدة من اضطرابات الدماغ. وعلى سبيل المثال، يشمل ذلك اضطرابات الدماغ الوراثية ، والاضطرابات التنكسية العصبية ، والتهابات الدماغ ، وإصابات الدماغ ، وسرطان الدماغ ، والاضطرابات العقلية.

الاضطرابات العصبية التنكسية

هذه هي الاضطرابات حيث يبدأ الدماغ في الانهيار والانكماش. يمكن أن يسبب العديد من الأعراض وليس له علاج عادة.

1. مرض الزهايمر

مرض الزهايمر هو اضطراب تنكسي عصبي تدريجي في الدماغ يحدث عندما تموت خلايا الدماغ. إنه نوع شائع من الخرف ، والذي يمكن أن يسبب فقدان الذاكرة التدريجي. ومن الأعراض الأخرى لمرض الزهايمر الارتباك وضعف الذاكرة وتغيرات الشخصية والسلوك وضعف التواصل وضعف الحكم وما إلى ذلك. وهو اضطراب دماغي لا رجعة فيه يؤدي في النهاية إلى الموت.

2. مرض باركنسون

يمكن أن يتسبب اضطراب الدماغ التنكسي العصبي هذا في إعاقات حركية شديدة لدى الأشخاص فوق 65 عامًا.

الوقاية والعلاج

معظم اضطرابات الدماغ ليس لها علاج ، فقط علاجات للأعراض. لذلك فالوقاية خير من العلاج. لسوء الحظ ، لا توجد طرق عديدة لمنع ظهور العديد من اضطرابات الدماغ المرتبطة بالوراثة. ومع ذلك ، يمكنك تقليل احتمالية حدوثها عن طريق تغيير نمط حياتك. يمكن أن يساعدك تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة يوميًا والحفاظ على نشاط عقلك. بالإضافة إلى ذلك ، قد يساعد حل الألغاز بانتظام في تقليل حدوثها وتطورها ، خاصةً بالنسبة للاضطرابات التنكسية العصبية.