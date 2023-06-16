شكرا لقرائتكم خبر عن التوازن الهرموني.. تعرف على الأسباب والأعراض والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب الهرمونات دورًا مهمًا في صحتنا العقلية والجسدية والعاطفية. وتفرز الغدد الصماء الهرمونات المناسبة التي يحتاجها الجسم لأداء وظائف مختلفة. تنتشر في مجرى الدم ، وتساعد الأنسجة والأعضاء على العمل بفعالية. لسوء الحظ ، فإن التغييرات الناجمة عن نمط الحياة الحديث جعلت الاختلالات الهرمونية شائعة جدًا. تتقلب الهرمونات أيضًا بسبب الشيخوخة. ومع ذلك ، فإن اتباع نظام غذائي مغذي ومتوازن ونمط حياة صحي يمكن أن يضبط المستويات الهرمونية ويساعد الجسم على العمل بشكل صحيح، وفقا لما نشره موقع helpguide

طرق مختلفة لموازنة الهرمونات

1. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

الدوبامين

الدوبامين هو ناقل عصبي. ينتج جسمنا الهرمون ، ويستخدمه الجهاز العصبي لإرسال إشارات بين الخلايا العصبية. ومن ثم ، قد تعرفه أيضًا على أنه "رسول كيميائي" ، مسؤول عن مزاجنا وقدرتنا على التعلم ونومنا وشهيتنا. تساعد التمارين المنتظمة في تحسين مستوى الدوبامين في الدماغ. يريح الدماغ من التوتر والقلق. إنه يشجع أجهزة الإرسال "التي تشعر بالسعادة" في الجسم

السيروتونين

يرسل السيروتونين إشارات إلى الخلايا العصبية. هو في المقام الأول في الجهاز الهضمي. بخلاف ذلك ، فهو موجود أيضًا في الصفائح الدموية. يساعد في الحصول على نوم مناسب ، ويؤدي نقص السيروتونين إلى قلة النوم والتوتر وعدم انتظام حركة الأمعاء.

يعزز التمرين التربتوفان ، وهو حمض أميني يستخدمه الدماغ لتوليد السيروتونين. بالإضافة إلى ذلك ، يتم إفراز الإندورفين ، المعروف غالبًا باسم هرمونات السعادة ، أثناء النشاط البدني ويساعد على تخفيف الألم والالتهاب.

التستوستيرون

التستوستيرون هو هرمون الذكورة الأساسي. يحدد هذا كتلة عضلات الرجل وقوتها ودافعها الجنسي وعدد الحيوانات المنوية. ينخفض ​​إفرازه بشكل طبيعي مع تقدم العمر. ومع ذلك ، فإن التمرين المستمر يعزز إفراز هرمون التستوستيرون. يحارب أعراض انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون.

الإستروجين

هرمون الاستروجين هو الهرمون الأنثوي المسؤول عن النمو التناسلي. يؤدي الإفراز غير السليم لهذا الهرمون إلى مشاكل صحية مختلفة. ممارسة الرياضة بانتظام تحافظ على مستوى هذا الهرمون تحت السيطرة وتمنع ظهور أي أعراض.





2. تجنب الإفراط في الأكل وقلة الأكل

إذا كنت لا تتناول طعامًا كافيًا ، فقد تعاني من تغيرات هرمونية ، مما يؤدي إلى مشاكل متعلقة بالوزن. وفقًا للدراسات ، فإن الإفراط في تناول الطعام يرفع مستويات الأنسولين ويضعف حساسية الأنسولين. الجريلين واللبتين نوعان من الهرمونات التي تتحكم في الشهية. يزيد جريلين الجوع بينما يكبحه اللبتين. عندما لا تأكل لفترة طويلة ، يشير هرمون الجريلين إلى الجسم ، وتشعر بالجوع. في الوقت نفسه ، يشير هرمون اللبتين إلى شعور الجسم بالشبع أثناء تناول الطعام.

3. استهلاك البيض

صفار البيض غني بفيتامينات A و D والبيوتين واليود والسيلينيوم. تعمل هذه العناصر على تنشيط هرمونات الغدة الدرقية الخاملة الموجودة في البيض.

تتطلب أجسامنا اليود لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية. نظرًا لأن أجسامنا لا تنتج اليود ، فإن تناول الأطعمة الغنية باليود أمر بالغ الأهمية. يؤدي نقص اليود في الجسم إلى الإصابة بتضخم الغدة الدرقية. إنها حالة مصحوبة بتضخم الغدة الدرقية. السيلينيوم الموجود في الغدة الدرقية أكثر من أي عضو آخر في الجسم. إنه ضروري لإنتاج متوازن وسليم لهرمون الغدة الدرقية.





4. استهلاك الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بالثيانين ، وهو جزيء يحد من إنتاج الكورتيزول في الجسم. الكورتيزول هو هرمون التوتر. إذا تم إطلاق سراحه بكثرة ، فإنه يجعلنا نشعر بالتوتر والقلق. لذلك من الضروري تنظيم إنتاج هذا الهرمون. يريح الجسم ويساعد أيضًا في الحصول على نوم جيد. يحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة التي تساعد على منع الالتهاب.





5. تجنب التدخين

تتأثر الغدة الدرقية سلباً بتدخين السجائر بطرق مختلفة. يسبب تأثيرات تحفيزية ومثبطة لعمل الغدة الدرقية. يتسبب التدخين في مرض جريفز ، واعتلال عين جريفز ، وتشوهات هرمونية الغدة الدرقية. سبب مرض جريفز هو الإفراط في إفراز هرمون الغدة الدرقية. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي دخان التبغ على العديد من السموم ، مثل الثيوسيانات. يخل بتوازن هرمونات الغدة الدرقية.

أعراض عدم التوازن الهرموني

عندما يعاني الجسم من اختلالات هرمونية ، يبدأ في إظهار أعراض محددة. هذه الأعراض هي مؤشرات بالنسبة لنا للتحكم وإعادة الهرمونات إلى المستوى الصحي. من الأكثر شيوعًا تجربة هذه الأعراض خلال فترة المراهقة ، والحيض ، والحمل وبعد الولادة ، وانقطاع الطمث ، وانقطاع الطمث.

أسباب عدم التوازن الهرموني 1. نقص التغذية

يحتاج جسمنا إلى أطعمة غنية بالعناصر الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن. لذلك ، قد يؤدي عدم التوازن الغذائي إلى خلل هرموني. بالإضافة إلى ذلك ، يلعب نظامنا الغذائي دورًا مهمًا في الحفاظ على توازن الهرمونات. وبالتالي ، يجب علينا تزويد أجسامنا بالعناصر الغذائية الكافية لتعمل بشكل صحيح.





2. الإجهاد والقلق وإرهاق الغدة الكظرية

تساعد الغدد الكظرية لدينا في إفراز هرمونات مقاومة الإجهاد. يؤثر الضغط المستمر على عقولنا وأجسادنا سلبًا على هذه الغدد. إنهم يعملون فوق طاقتهم ويفشلون في أداء وظائفهم بفعالية. نتيجة لذلك ، من المهم أن تأخذ قسطًا من الراحة والاسترخاء عندما نشعر بالتوتر. يجب على المرء الاتصال بالطبيب إذا حدث هذا بشكل متكرر.





3. استخدام العلاج بالهرمونات البديلة (HRT) وحبوب منع الحمل

قد تساعد هذه العلاجات والحبوب في تحديد النسل. ومع ذلك ، فإن النساء اللائي يستخدمن العلاج بالهرمونات البديلة أو أقراص منع الحمل يجدن صعوبة في موازنة هرموناتهن. بالإضافة إلى ذلك ، تستمر الأعراض حتى بعد التوقف عن تناول الأدوية والعلاج التعويضي بالهرمونات. لذلك ، يجب عليك زيارة الطبيب قبل البدء في أي علاج أو دواء من هذا القبيل.