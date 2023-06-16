شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الأكل الصحى مع تقدمك فى العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تقدمك في العمر، يمكن أن يساعد تناول الطعام الجيد في تحسين حدة عقلك، وزيادة مستويات الطاقة لديك، وزيادة مقاومتك للأمراض.

ويمكن أن تساعد نصائح النظام الغذائي والتغذية كبار السن خاصة أن الأكل الصحي مهم في أي عمر لكنه يزداد أهمية مع وصولنا إلى منتصف العمر وما بعده، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة جسمك يمكن أن يكون تناول الطعام بشكل جيد أيضًا مفتاح النظرة الإيجابية والحفاظ على التوازن العاطفي. لكن الأكل الصحي لا يجب أن يكون حول اتباع نظام غذائي والتضحية. بدلاً من ذلك ، يجب أن يكون كل شيء عن الاستمتاع بالطعام الطازج واللذيذ والمكونات الصحية وتناول الطعام بصحبة الأصدقاء والعائلة، وفقا لما نشره موقع healthifyme

وبغض النظر عن عمرك أو عاداتك الغذائية السابقة ، لم يفت الأوان بعد لتغيير نظامك الغذائي وتحسين طريقة تفكيرك وشعورك. يمكن أن يساعدك تحسين نظامك الغذائي الآن على:

العيش حياة أطول وأقوى.

يمكن للتغذية الجيدة أن تعزز المناعة ، وتحارب السموم المسببة للأمراض ، وتحافظ على الوزن تحت السيطرة ، وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، والسكتة الدماغية ، وارتفاع ضغط الدم ، والسكري من النوع 2 ، وفقدان العظام ، والسرطان. جنبًا إلى جنب مع النشاط البدني ، يمكن أن يساهم النظام الغذائي المتوازن أيضًا في تعزيز الاستقلال مع تقدمك في العمر.

شحذ عقلك

قد يتمكن الأشخاص الذين يتناولون الفاكهة والخضار الورقية والأسماك والمكسرات المليئة بأحماض أوميغا 3 الدهنية من تحسين التركيز وتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر . الشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة قد يعزز الذاكرة واليقظة العقلية مع تقدمك في العمر.

أشعر بتحسن

يمكن للوجبات الصحية أن تمنحك المزيد من الطاقة وتساعدك على المظهر بشكل أفضل ، مما يؤدي إلى تعزيز مزاجك واحترامك لذاتك. كل شيء متصل - عندما تشعر بجسمك بحالة جيدة ، تشعر بالسعادة من الداخل والخارج.

الأكل الصحي هو أكثر من مجرد طعام

إن تناول الطعام الجيد مع تقدمك في العمر هو أكثر من مجرد جودة وتنوع طعامك. إنه يتعلق أيضًا بمتعة تناول الطعام ، والتي تزداد عند مشاركة الوجبة. يمكن أن يكون تناول الطعام مع الآخرين بنفس أهمية إضافة الفيتامينات إلى نظامك الغذائي. يحفز الجو الاجتماعي عقلك ، ويجعل الوجبات أكثر متعة ، ويمكن أن يساعدك على الالتزام بخطة الأكل الصحية الخاصة بك.