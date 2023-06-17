شكرا لقرائتكم خبر عن النوم الجيد يقلل خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجد باحثون في كلية الطب بجامعة هارفارد أن المشاركين في دراسة جديدة ممن حافظوا على جدول نوم منتظم وصحي كان خطر الوفاة المبكرة لديهم أقل بنسبة 40% وهذا يعني الحصول باستمرار من سبع إلى تسع ساعات نوم، وفقا لصحيفة ديل ميل البريطانية.

واستخدم فريق البحث بيانات من دراسة متعددة الأعراق لتصلب الشرايين (MESA)، وهي دراسة بحثية طبية برعاية المعاهد الوطنية للصحة (NIH) لتقييم 1750 مشاركا على مدى متابعة متوسطة مدتها سبع سنوات.