شكرا لقرائتكم خبر عن لو ابنك وقع أو اتخبط اوعى تدلك ساقه أو ذراعه نصائح للرعاية المنزلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثناء لعب طفلك، من الممكن أن يقع أو يصطدم فيتعرض لكدمة أو كسر بإحدى ساقيه أو يديه، وهو ما يجب التعامل معه بحرص شديد وتجنب بعض العادات الخاطئة التى تفعلها الأمهات فى هذه الحالات ما قد يكون له تأثيرات خطيرة على الطفل وعلاجه.

لذا يقدم خبراء جراحة العظام بعض النصائح للتعامل مع الطفل حال تعرضه للسقوط أو الاصطدام فى ذراعه أو ساقه وعدم التأكد من أنه سليم أو أصيب بالكسر، مؤكدًا أنه لا يجب لمسه أو تدليك المكان المصاب كما يفعل البعض، ويتم التوجه لطبيب لتحديد إذا كان الطفل مصابًا بكسر أم لا؟.

ويتابع أن هناك بعض الإسعافات التى يجب على الأمهات اتباعها حال تعرض أطفالهم للكسر، فإذا كان الكسر فى الساق يتم وضع خشبتين حول الكسر ويتم ربطها فى بعضها البعض، وحال وجود الكسر فى الذراعين توضع حولة كرتونة ويتم ربطها وتعلق فى الرقبة.

كما يوصى خبراء جراحة العظام، الأمهات بضرورة عدم تحريك مكان الكسر عند الطفل أو تدليكه إلا بعد عمل الفحوص والأشعة التى تحدد مكان الكسر.

نصائح للأمهات للرعاية المنزلية بطفلك المكسور

إذا نصحك الطبيب بإعطاء طفلك أدوية لتسكين الألم: اتبعى التعليمات المكتوبة على عبوة الدواء بشأن الجرعة الصحيحة ولا تعطِ طفلك أسبرين لأنه يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة .

تأكّدى من عدم استخدام طفلك للساق المصابة حتى يوافق مقدم الرعاية الصحية على استخدامها.

ضعى ساق طفلك أعلى من مستوى القلب قدر المستطاع خلال اليومين التاليين للإصابة، ويمكن القيام بذلك من خلال جعل طفلك يستلقي مع وضع وسائد تحت الساق المصابة.

لا تسمحى للكعب بالاستناد على أرض أو سطح.حافظ على جفاف الجبيرة بالكامل.في حال ابتلال الجبيرة عن طريق الخطأ.

لا تحاولى إزالة الجبيرة أو إعادة لفها. يجب أن يقوم مقدم الرعاية الصحية وحده بتعديل جبيرة الطفل.