لخسارة الوزن في أيام .. أسرع رجيم لمقاومة الإنسولين

بيروت - نادين محمد - إذا كنت ممن يعانين من ارتفاع مستويات السكر في الدم والتي قد تتطور إلى مرض السكري. فأنت تعانين من مقاومة الإنسولين، وهي حالة تكون فيها مستويات السكر في الدم أعلى من المعتاد، ولكنها ليست عالية بما يكفي ليتم تصنيفها على أنها مرض السكري حتى الآن.

يمكنك اتباع نظام غذائي لمرحلة ما قبل السكري، ويشمل نظامًا غذائيًا متوازنًا ونمط حياة صحي. يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري

الأكثر عرضة للإصابة بمقاومة الإنسولين



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بالنظر إلى وجود العديد من العوامل التي تساهم في تطوير مقدمات السكري، من هو الأكثر عرضة للإصابة به؟

إذا كنت تعانيين من زيادة الوزن أو السمنة.

زيادة حجم الخصر (> 40 بوصة للرجال و> 35 بوصة للنساء).

لديك تاريخ عائلي قوي لمرض السكري.

أن يكون عمرك أكبر من 45 عامًا.

استهلاك نظام غذائي مُجهز للغاية.

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غير نشيطة جسديًا.

التدخين بانتظام.

متلازمة تكيس المبايض.

مصابة بسكري الحمل (سكري الحمل).

كيفية تشخيص مرض السكري ومقاومة الإنسولين

على عكس العديد من الأمراض والحالات الأخرى، لا تظهر مقدمات السكري أي أعراض. ومع ذلك، إذا كان لديك تاريخ عائلي من مرض السكري أو زيادة وزن أو سمنة، أو لديك مشاكل في إدارة الوزن أو لديك متلازمة تكيس المبايض، وكان عمرك يزيد على 45 عامًا، فمن الجيد فحص مستويات الجلوكوز في الدم.

تعد الطريقة الأكثر دقة لتشخيص مقدمات السكري هي من خلال اختبار الهيموجلوبين A1C (HBA1C)، والذي يقيس متوسط نسبة السكر في الدم خلال 60-90 يومًا الماضية.

المعدل الطبيعي أقل من 5.7، في حين يتم تشخيص مقدمات السكري بـ 5.7-6.4 أما معدل 6.5 فهو بداية نطاق مرض السكري.

ما رأيك في معرفة أعراض مقاومة الأنسولين عند النساء

خطة نظام غذائي لمرحلة ما قبل السكري ومقاومة الإنسولين

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الصباح الباكر : (6:00 صباحا) 2 ملعقة صغيرة من بذور الحلبة المنقوعة في كوب من الماء طوال الليل.

الإفطار :(7:00 صباحًا) 2 بيضة مسلوقة (أو فاصوليا مطبوخة) + 4 لوز + 1 كوب حليب (أو حليب الصويا أو الشاي الأخضر).

منتصف الصباح: (10:00 صباحا) 1 كوب شمام / 1 تفاح + ربع كوب زبادي عادي.

الغداء :(12:30 مساءً) 3-5 أوقيات تونة / دجاج / توفو + 1 كوب مسلوق / خضروات نيئة + نصف كوب خضار + 350 مل لبن زبدة

وجبة خفيفة : (3:30 مساءً) 1 كوب شاي أخضر + 1 بسكويت دايجستيف.

العشاء :(6:30 مساءً) 1 كوب أو 3 ملاعق من حساء العدس بالخضار. سمك مشوي مع الخضار + 1 كوب حليب مع رشة كركم.

إذا أعجبكِ هذا الموضوع يمكنكِ الإطلاع على علاج مقاومة الأنسولين عند النساء

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المصدر: stylecraze