رجيم خاص لعيد الأضحى



بيروت - نادين محمد - عيد الأضحى معروف بأطباق الشهية وعادة ما تسبب هذه المناسبة تحديدًا في زيادة الوزن، لكن على العكس، قد يكون عيد الأضحى هو الفرصة الذهبية لإنقاص الوزن من خلال تناول المزيد من البرويتن الخالي من الدهون مع حصص كبيرة من الخضروات، ولا مانع من كمية محدودة من الفتة العربية.

خلال السنوات القليلة الماضية ذاع صيت أنظمة التخسيس القائمة على تعزيز حصص البروتين، مثل كيتو وغيره من الأنظمة، وذلك لأن البروتين يعزز عملية حرق الدهون وبناء العضلات، من ثم ننصحكِ باتباع رجيم عالِ البروتين خلال عيد الأضحى.



حصص البروتين المناسبة:



تحتاج النساء ما لا يقل عن 50 جرامًا من البروتين يوميًا - حوالي 60 جرامًا للرجال يوميًا. مع اتباع نظام غذائي عالي البروتين ، ترتفع هذه الحصة.البروتين لا يقتصر على تناول اللحم بينما الفول والمكسرات والحبوب والبيض والمأكولات البحرية والجبن أو مصادر نباتية مثل فول الصويا جميعها مصادر جيدة للبروتين. غالبًا ما تقيد هذه الأنظمة الكربوهيدرات مثل الحبوب والحبوب والفواكه وربما الخضروات.



كيف تعمل الأنظمة الغذائية عالية البروتين؟



عندما تتوقف عن تناول الكربوهيدرات ، تفقد الوزن بسرعة لأن الجسم يفقد الماء. ثم ، مع عدم وجود كربوهيدرات إضافية ، يبدأ الجسم في حرق المزيد من الدهون للحصول على الطاقة. يمكن أن يؤدي هذا إلى الكيتوزيه ، مما قد يجعل فقدان الوزن أسهل لأنك تشعر بجوع أقل. قد يسبب الكيتوزيه صداعًا مؤقتًا وتهيجًا وغثيانًا ورائحة الفم الكريهة ومشاكل في النوم لبعض الأشخاص.

خلال عيد الأضحى يمكن تطبيق هذا النظام بسهولة، بشرط تناول اللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان كما يجب تناول حصة وافية من الخضروات الغنية بالألياف والعناصر الغذائية المهمة الأخرى مع حصة محدودة من الكربوهيدرات.

تخسيس الخصر المصدر Freepik

نصائح لاتباع رجيم عيد الأضحى:



1- لحم قليل الدهون



وإذا تناول الشخص لحمًا قليل الدهن، فستحصل على كل البروتين الذي يحتوي على نسبة أقل بكثير من الدهون غير الصحية. قطعة من لحم البقر الخالية من الدهون مثل شريحة لحم مستديرة تحتوي على دهون مشبعة بالكاد.



2- لا مانع من الدجاج



صحيح أنه عيد الأضحى، لكن الملل قد يصيبكِ إذا ما تناولتي اللحوم الحمراء على مدار خمس أيام متواصلة، لذلك، ينصحكِ الخبراء بكسر الروتين وتناول اللحوم البيضاء مثل الدجاج ، فسوف تحصلي على دهون أقل بكثير مما لو كنتِ تأكلين اللحوم الحمراء فقط. فقط قومي بإزالة الجلد الذي يحتوي على الدهون المشبعة.

حصص من البروتين و الخضروات المصدر Freepik



3- حصة من البيض



البيض مصدر جيد للبروتين الخالي من الدهون. وعلى الرغم من وجود الكوليسترول في صفار البيض ، فمن غير المرجح أنه يرفع مستوى الكوليسترول لديك مثل الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة.



4- جربي فول الصويا



لا يأتي البروتين من الحيوانات فقط. يعد التوفو وبرجر الصويا والأطعمة الأخرى التي تحتوي على فول الصويا مصادر نباتية للبروتين. تناول 25 جرامًا من بروتين الصويا يوميًا قد يساعد في خفض الكوليسترول.



5- الفاصوليا



كوب وربع من الفاصوليا يحتوي على كمية بروتين تعادل 3 أونصات من شرائح اللحم المشوية. بالإضافة إلى البروتين ، تساعد الألياف الموجودة في الفاصوليا على الشعور بالشبع لفترة أطول وتساعد أيضًا على خفض الكوليسترول الضار.



6- تناول الحبوب الكاملة والألياف



معظم الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتينات تحد من تناول الحبوب ، لذا تأكد من أن الحبوب التي تتناوليها لا تؤدي إلى زيادةالوزن، مثل الحبوب الكاملة. كما أن الألياف مصدر مهم لتحسين الهضم ومد الجسم بالطاقة.

7- ترك مساحة للفواكه والخضروات

لا تزال معظم الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات تشتمل على بعض الخضروات ولكنها غالبًا ما تحد من تناول الفاكهة. لا يوجد ضرر معروف للاستغناء عن الفاكهة مؤقتًا للحفاظ على تقليل الكربوهيدرات. ومع ذلك ، من أجل صحتكِ على المدى الطويل ، اختاري خطة تتضمن الفاكهة ولو بحصص محدودة.

المصدر: Web med

