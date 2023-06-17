شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تساعد فى التخلص من الهالات السوداء تحت العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت ظاهرة الإصابة بالهالات السودة تحت العين بين الشباب وكبار السن، وذلك يرجع لعدة أسباب مختلفة منها عوامل وراثية وأخرى نفسية، بالإضافة إلى سوء التغذية واضطرابات النوم، وغيرها، بجانب أيضًا إلى أن أصابتك ببعض الأمراض تجعلك تعاني من الهالات السودة وذلك وفقًا لما نشره موقع إكسبريس البريطاني.

أثبتت الأبحاث العلمية الجديدة أن أتباع نظام غذائي سليم يساعد في التخلص من تلك الهالات السودة عن طريق تناول بعض الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تحتوي علي الفيتامينات والمعادن المختلفة.

أشار الباحثون الي أهمية معرفة الأسباب التي جعلتك مصاب بالهالات السودة أولاً، ثم كيفية التخلص منها والقضاء عليها عن طريق أتباع التعليمات والاشاردات الطبية .

خطوات تساعد في منع ظهور الهالات السودة تحت العين:



1. الذهاب للنوم قبل الثانية عشر ليلاً، والنوم ما لا يقل عن 8 ساعات يوميا.

2.عدم العصبية والتعامل مع القلق والإجهاد بهدوء.

3.استخدام كريمات الوقاية من الشمس واستخدام النظارات الشمسية.

4. الامتناع عن تناول الكحول أو على الأقل تخفيضه إلى الحد الأدنى لأنه يوسع الأوعية الدموية.

5. الإقلاع عن التدخين. لأن التدخين يؤثر سلبا في إنتاج الكولاجين، ما يجعل الجلد جافا وباهتا.

6. قضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق وممارسة الرياضة.

7. أحيانا يظهر الانتفاخ تحت العينين في الصباح، لذلك ينصح باستخدام وسادة عالية لمنع ركود السوائل. كما لا ينصح بشرب الكثير من الماء قبل النوم، وعدم استهلاك كمية زائدة من الملح.