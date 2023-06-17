شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظون على وزن صحى والتمارين تخفض الإصابة بالسكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يحافظون على وزن صحى، وممارسة التمارين، وتناول الطعام بشكل جيد والامتناع عن التدخين وشرب الخمر، قد ينخفض لديهم خطر الإصابة بالجلطة الدماغية.وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الإلكترونى لمجلة "Stroke".

وحددت الدراسة عوامل الخطر الفردية للسكتة الدماغية، حيث يستخدم واضعو التقرير الجديد نموذجًا استنادًا إلى بيانات عدد من الأشخاص لتحديد كيفية وجود نمط حياة صحى بشكل عام قد يؤثر على مخاطر حدوث السكتة الدماغية للمرة الأولى.

وأشارت دينا كاجا تيك من مركز أبحاث السرطان الألمانى فى هايدلبرغ إلى أن التدخين، والمحافظة على الوزن والخصر الأمثل، وممارسة الرياضة، وتناول كمية معتدلة من الكحول واتباع نظام غذائى صحى، يخفض من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

عند تقييم احتمالية هذه المخاطر، يأخذ الأطباء في الإعتبار عدة عوامل مثل العمر ومحيط الخصر والجنس ومستوى النشاط البدني وحالة انقطاع الطمث والعادات الخطيرة مثل التدخين.

بالنسبة لمعظم الأفراد ، يمكن استخدام مؤشر كتلة الجسم لتوفير مقياس جيد للبدانة. لكنه فشل في تقديم معلومات فعلية عن تكوين الجسم مثل كمية العضلات والدهون والعظام والأنسجة الأخرى.

في بعض الحالات ، يكون مؤشر كتلة الجسم مقياساً أكثر دقة لدهون الجسم أكثر من غيره. على سبيل المثال، قد يقع الأشخاص أصحاب العضلات الضخمة في فئة "الوزن الزائد" عندما يتمتعون بصحة جيدة ولياقة بدنية عالية في الواقع. هؤلاء الأفراد الذين لديهم نسبة دهون منخفضة جداً في الجسم قد يكون لديهم نفس درجة مؤشر كتلة الجسم للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

وبالمثل، قد يكون الأشخاص الضعفاء والمسنين في فئة الوزن الطبيعي عندما يكون لديهم نسبة عالية من الدهون في الجسم وقليل من كتلة العضلات.