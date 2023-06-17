شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح لتقليل تساقط الشعر بسبب مرض السكرى.. أهمها تجنب التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري هو حالة مزمنة تحدث عندما يكون الجسم غير قادر على إنتاج ما يكفي من الأنسولين أو استخدام الأنسولين الذي ينتجه بشكل صحيح، يعتبر تساقط الشعر مشكلة شائعة تؤثر على الناس في جميع أنحاء العالم، كثير من الناس لا يدركون أن مرض السكري يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر ، ولكن يمكن أن يحدث ذلك.

هناك أنواع مختلفة من تساقط الشعر ، لكن النوع الأكثر شيوعًا المرتبط بمرض السكري يسمى داء الثعلبة، هو اضطراب في المناعة الذاتية يسبب تساقط الشعر في أجزاء مختلفة من الجسم ، بما في ذلك فروة الرأس يبدأ تساقط الشعر عادةً على شكل بقع صغيرة ويمكن أن يتطور إلى تساقط الشعر بالكامل، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

السبب الدقيق لمرض الثعلبة عند مرضى السكري غير مفهوم تمامًا ومع ذلك ، يُعتقد أن ارتفاع مستويات الجلوكوز في مجرى الدم يمكن أن يتلف بصيلات الشعر ، مما يؤدي إلى تساقط الشعر تسبب مستويات الجلوكوز المرتفعة أيضًا الالتهابات ، والتي يمكن أن تمنع نمو الشعر، طريقة أخرى يمكن أن يؤدي بها مرض السكري إلى تساقط الشعر هي الإجهاد، غالبًا ما يعاني مرضى السكري من الإجهاد ، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكورتيزول في الجسم يمكن أن يسبب تساقط الشعر.

يعتبر سوء التغذية أيضًا عاملاً يمكن أن يساهم في تساقط الشعر لدى مرضى السكري، من المرجح أن يعاني مرضى السكري من نقص المغذيات ، مثل فيتامين د والبيوتين والحديد، هذه العناصر الغذائية ضرورية لنمو الشعر الصحي ، ويمكن أن يؤدي نقصها إلى تساقط الشعر. ومع ذلك ، يمكنك إبطاء تساقط الشعر. اقرأ بينما نشارك بعض النصائح السريعة.

نصائح لتقليل تساقط الشعر من مرض السكري:

1. حافظ على مستويات السكر في الدم لديك تحت السيطرة

يمكن أن تؤدي مستويات السكر في الدم غير المنضبطة إلى مضاعفات مختلفة مثل تلف الأعصاب ومشاكل الكلى وتساقط الشعر.

2. اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن

يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي متوازن يتضمن مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومصادر البروتين الخالية من الدهون في تقليل تساقط الشعر.

3. ابق رطبًا

شرب كمية كافية من الماء والسوائل الأخرى يمكن أن يحافظ على رطوبة فروة رأسك ، مما قد يقلل من تساقط الشعر.

4. ممارسة الرياضة بانتظام

يمكن أن يحسن النشاط البدني التحكم في نسبة السكر في الدم ويقلل من مستويات التوتر ، مما قد يساعد في تقليل تساقط الشعر.

5. تقليل مستويات التوتر

يمكن أن يؤثر الإجهاد على مستويات الهرمونات ، مما قد يؤدي إلى تساقط الشعر، يمكن أن تساعد ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو اليوجا أو تمارين التنفس العميق في تقليل مستويات التوتر.

6. حماية شعرك من التلف

تجنبي استخدام الكيماويات القاسية على شعرك واستخدمي شامبو وبلسم لطيف، تجنب أيضًا تسريحات الشعر الضيقة التي يمكن أن تشد شعرك.

7. اعتني بفروة رأسك

يمكن أن تؤدي فروة الرأس الصحية إلى نمو شعر صحي، يمكن أن يساعد تدليك فروة رأسك وتجنب التصفيف بالحرارة المفرطة وحماية فروة رأسك من أضرار أشعة الشمس على تحسين نمو الشعر.