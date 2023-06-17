شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على النظام الغذائي لقصور الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا تم تشخيصك بقصور الغدة الدرقية أو خمول الغدة الدرقية ، فإن الأعراض تشمل التعب والاكتئاب والإمساك وزيادة الوزن. ولكن جنبًا إلى جنب مع الأدوية ، يمكنك تعزيز وظيفة الغدة الدرقية باتباع نظام غذائي متوازن، وفقا لما نشره موقع helpguide.

وتلعب هرمونات الغدة الدرقية أيضًا دورًا رئيسيًا في إنتاج الطاقة من الطعام الذي نتناوله. تحتاج الغدة إلى بعض الفيتامينات والمعادن لتعمل بشكل فعال. تشمل هذه العناصر الغذائية السيلينيوم وفيتامين هـ واليود والزنك والنحاس.

ومن الأعراض المبكرة لقصور الغدة الدرقية زيادة الوزن. الأطعمة الطازجة منخفضة السعرات وعالية الكثافة مهمة للحفاظ على ذلك تحت السيطرة. قم بتضمين الفاكهة الطازجة أو الخضار في كل وجبة ، إن أمكن. بينما يحصل غير النباتيين عليه من خلال مصادر البروتين ، فإن المصادر الغنية بالزنك للنباتيين تشمل الفاصوليا والبازلاء وبذور البطيخ والتمور الجافة.

فيما يلي خمسة خيارات غنية بالعناصر الغذائية:

1. جبن قليل الدسم

البانير محلي الصنع ، المحضر بالحليب الخالي من الدسم ، غني بالعناصر الغذائية مثل الزنك الذي يعزز وظيفة الغدة الدرقية.

2. البيض

يعتبر كل من البيض والصفار مصدرًا غنيًا للمعادن مثل الزنك والنحاس والسيلينيوم وفيتامين E. كما أنه غني بالبروتين.

البيض من الأطعمة الهامة لإنقاص الوزن

3. المأكولات البحرية

تعمل أسماك المياه المالحة (التونة) والمحار على تعزيز وظيفة الغدة الدرقية لأنها غنية بالأوميغا 3 والسيلينيوم والأهم من ذلك اليود ، وهو عنصر مهم في هرمون الغدة الدرقية.

4. الفطر

الفطر غني بالزنك والسيلينيوم والنحاس.

5. الحبوب الكاملة

الإمساك هو عرض شائع لقصور الغدة الدرقية. تحتوي الأطعمة التي تحتوي على الحبوب الكاملة مثل الحبوب والخبز والمعكرونة والأرز على نسبة عالية من العناصر الغذائية بالإضافة إلى الألياف ، والتي يمكن أن تساعد في انتظام الأمعاء. يفضل نقع الحبوب والبقول الغنية بالزنك قبل عدة ساعات من الطهي.