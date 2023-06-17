شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للإقلاع عن عادة التدخين.. منها تمارين التنفس البسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد التدخين من الطقوس اليومية المتأصلة. قد يكون رد فعل تلقائي بالنسبة لك أن تدخن سيجارة مع قهوتك الصباحية ، أثناء استراحة العمل أو المدرسة ، أو في طريقك إلى المنزل في نهاية يوم حافل. أو ربما يدخن أصدقاؤك أو عائلتك أو زملائك ، وقد أصبح ذلك جزءًا من الطريقة التي تتعامل بها معهم، وللإقلاع عن التدخين بنجاح ، ستحتاج إلى معالجة كل من الإدمان والعادات والروتينات المصاحبة له. ولكن يمكن القيام به. مع الدعم المناسب وخطة الإقلاع عن التدخين ، يمكن لأي مدخن التخلص من الإدمان - حتى لو حاولت وفشلت عدة مرات من قبل، وفقا لما نشره موقع healthifyme.

خذ وقتك في التفكير في نوع المدخن الذي أنت فيه ، ولحظات حياتك التي تتطلب تدخين سيجارة ، ولماذا. سيساعدك هذا على تحديد النصائح أو الأساليب أو العلاجات التي قد تكون أكثر فائدة لك.

ابدأ خطتك للإقلاع عن التدخين

1.اختر موعدًا خلال الأسبوعين المقبلين ، بحيث يكون لديك وقت كافٍ للاستعداد دون أن تفقد الدافع لديك للإقلاع عن التدخين. إذا كنت تدخن بشكل أساسي في العمل ، توقف عن التدخين في عطلة نهاية الأسبوع ، بحيث يكون لديك بضعة أيام للتكيف مع التغيير.

2.أخبر العائلة والأصدقاء وزملاء العمل أنك تخطط للإقلاع عن التدخين.

3.اسمح لأصدقائك وعائلتك بخطتك للإقلاع عن التدخين وأخبرهم أنك بحاجة إلى دعمهم وتشجيعهم للتوقف. ابحث عن رفيق الإقلاع عن التدخين الذي يريد الإقلاع عن التدخين أيضًا. يمكنك مساعدة بعضكما البعض في التغلب على الأوقات العصيبة.

4.توقع وخطط للتحديات التي ستواجهها أثناء الإقلاع عن التدخين.

معظم الناس الذين يعاودون التدخين يفعلون ذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى. يمكنك مساعدة نفسك على تجاوز ذلك من خلال الاستعداد لمواجهة التحديات الشائعة ، مثل الانسحاب من النيكوتين والرغبة الشديدة في السجائر.

5.إزالة السجائر ومنتجات التبغ الأخرى من منزلك وسيارتك وعملك.

6.تخلص من جميع السجائر والولاعات ومنافض السجائر والمباريات. اغسل ملابسك وجدد أي شيء تنبعث منه رائحة الدخان. اغسل سيارتك بالشامبو ، ونظف الستائر والسجاد ، وقم ببخار الأثاث.

7.تحدث إلى طبيبك حول الحصول على مساعدة للإقلاع عن التدخين.