شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما أفضل لمرضى السكر.. العنب الكامل أم العصير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتوي عصائر الفاكهة على كمية عالية من العناصر الغذائية المفيدة. ومع ذلك ، يوصي المتخصصون في مجال الصحة ألا يستهلك مرضى السكري عصائر الفاكهة لأن العصير يزيل الألياف الصحية من الفاكهة، ويحتوي العنب الكامل على الألياف وقد لا يرفع مستويات السكر في الدم بشكل كبير ، مما يجعله خيارًا أفضل لمرضى السكري من عصير العنب، وفقا لما نشره موقع helpguide.

وكوب واحد من عصير العنب يحتوي على حوالي 36 جرام من السكر، و علاوة على ذلك ، يجب على مرضى السكري تجنب تناول عصير العنب الذي يتم شراؤه من المتجر لأنه يحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف والمواد الحافظة والملونات الغذائية الاصطناعية. للحصول على جميع فوائده ، وضع في اعتبارك تناول العنب ككل.

وفقًا للمختصين يجب على مرضى السكر تجنب تناول عصائر الفاكهة. على الرغم من انخفاض درجة GI (مؤشر نسبة السكر في الدم) ، إلا أن عصائر الفاكهة تفقد محتوى الألياف في العنب الكامل. ويحتوي عصير الفاكهة أيضًا على سكر فركتوز مركز ومحتوى سكر مضاف قد يؤثر على مستويات السكر في الدم.

وإذا تناول مرضى السكري العنب بانتظام ، فلن يتعرضوا لارتفاع مفاجئ في نسبة السكر في الدم لأن العنب يحتوي على مكونات تحمي الجسم من زيادة مستويات السكر. على الرغم من أن العنب معروف بقدرته على التحكم في مستويات الجلوكوز في الجسم ، إلا أنه لا يزال من المستحسن لمرضى السكري مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام.

إذا كنت تستهلك العنب بانتظام ، يمكنك تقليل خطر الإصابة بمرض السكري لأن العنب يحتوي على مكونات مضادة لمرض السكري. عن طريق تناول العنب ، فإنك تقلل من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي ، والتي تساهم بشكل كبير في الإصابة بمرض السكري. بالإضافة إلى ذلك ، يساعد العنب في التحكم في مستويات الجلوكوز في الجسم.

يحتوي العنب على العديد من المركبات النشطة بيولوجيًا ، بما في ذلك مادة البوليفينول. توجد مادة البوليفينول في جميع أنواع العنب وتشتهر بخصائصها المضادة للأكسدة ، والتي تساعد الجسم على محاربة الجذور الحرة. توجد معظم مادة البوليفينول في لب العنب. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي العنب على مركبات الفلافونويد التي لها خصائص مضادة لمرض السكري.