شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعد طفلك في التعامل مع الأحداث الصادمة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأطفال والمراهقون أكثر عرضة للإصابة بصدمات نفسية بسبب الحوادث أو الأوبئة أو الجرائم العنيفة أو غيرها من الكوارث. ولكن مع دعم الوالدين المناسب، يمكنهم أيضًا التعافي بشكل أسرع، وفقا لما نشره موقع healthifyme.

والتورط في حادث خطير أو جريمة عنيفة أو جائحة أو كارثة طبيعية ، مثل الزلزال أو الإعصار ، يمكن أن يكون مرهقًا بشكل كبير للأطفال. يمكن أن تسبب كارثة أو أزمة أو أي حدث مقلق آخر ضغوطًا مؤلمة وتقوض إحساس طفلك بالأمان وتتركه يشعر بالعجز والضعف - خاصةً إذا كان الحدث ناتجًا عن عمل عنيف و حتى الأطفال أو المراهقين الذين لم يتأثروا بشكل مباشر بكارثة يمكن أن يصابوا بصدمة عندما يتعرضون مرارًا وتكرارًا للصور المروعة للحدث في الأخبار أو وسائل التواصل الاجتماعي.

وسواء عاش طفلك خلال الحدث المزعج نفسه ، أو شاهده ، أو عانى من ضغوط مؤلمة في أعقابه ، فمن المحتمل أن يتأثر بمجموعة من المشاعر الشديدة والمربكة والمخيفة. في حين أن الأعراض غير السارة قد تتلاشى بمرور الوقت ، فهناك الكثير الذي يمكنك القيام به بصفتك أحد الوالدين أو الوصي لدعم الطفل المصاب بصدمة وطمأنته. باستخدام نصائح التأقلم هذه ، يمكنك مساعدة طفلك على إدارة أعراض الإجهاد الناتج عن الصدمة ، وإعادة بناء إحساسه بالأمان ، والانتقال من الحدث الصادم.

علامات الصدمة عند الأطفال والمراهقين

ضجة أكثر أو يصعب تهدئته.

عرض التغييرات في أنماط النوم أو الأكل.

التشبث بالوالد أو مقدم الرعاية أكثر.

البكاء أو الصراخ أو الأنين.

تحرك بلا هدف أو تجمد.

تراجع إلى سلوكيات الطفولة المبكرة ، مثل التبول اللاإرادي.

مساعدة طفلك على التعامل مع كارثة أو حدث صادم:

يمكن أن يتأثر رد فعل طفلك تجاه كارثة أو حدث صادم بشكل كبير بردك. يتطلع الأطفال من جميع الأعمار - حتى المراهقون الذين يسعون إلى الاستقلال - إلى والديهم للحصول على الراحة والطمأنينة في أوقات الأزمات. إذا مررت بالحدث الصادم إلى جانب طفلك ، فمن الضروري أن تتخذ خطوات للتعامل مع الضغط النفسي الذي تعاني منه . حتى الأطفال الصغار يمكن أن يلتقطوا قلق آبائهم وتوترهم.

من خلال الاهتمام بصحتك العاطفية ورفاهيتك ، ستكون أكثر تأثيرًا مهدئًا وستكون قادرًا بشكل أفضل على مساعدة طفلك. نظرًا لأن دافع الطفولة للتقليد قوي ، إذا رآك طفلك تتخذ خطوات للتعامل مع آثار الصدمة ، فمن المحتمل أن يتبعه.

تذكر أن الأطفال يتفاعلون مع الصدمات بطرق مختلفة. ويمكن أن تأتي مشاعرهم وتذهب على شكل موجات. قد يكون طفلك متقلب المزاج ومنطوياً على نفسه في أوقات معينة ، ويجمد من الحزن والخوف في أوقات أخرى. لا توجد طريقة "صحيحة" أو "خاطئة" للشعور بها بعد حدث صادم ، لذا لا تحاول إملاء ما يجب أن يفكر فيه طفلك أو يشعر به.

شجع طفلك على مشاركة مشاعره علانية. أخبرهم أنه مهما كانت المشاعر التي يمرون بها فهي طبيعية. حتى المشاعر غير السارة ستمر إذا انفتح طفلك عليها. في حين أن العديد من المراهقين قد يحجمون عن التحدث عن مشاعرهم مع أحد الوالدين ، شجعهم على الوثوق في شخص بالغ موثوق به مثل صديق العائلة أو الأقارب أو المعلم أو الشخصية الدينية. من المهم التحدث - حتى لو لم يكن معك.

امنح طفلك الوقت للشفاء وللحزن على أي خسائر قد تكون قد عانوا منها نتيجة الكارثة أو الحدث الصادم. يمكن أن يكون هذا فقدان صديق أو قريب أو حيوان أليف أو منزل أو ببساطة الطريقة التي كانت عليها حياتهم.

. يمكن أن يؤدي الاستمرار في عرض لقطات من الحدث أو إعادة عرضها إلى إرباك الجهاز العصبي لطفلك. شجع الأنشطة التي تبقي عقل طفلك مشغولاً حتى لا يركز فقط على الحدث الصادم. يمكنك أن تقرأ لطفلك ، أو تلعب الألعاب معًا ، أو ببساطة تشاهد فيلمًا رائعًا.