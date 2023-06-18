شكرا لقرائتكم خبر عن للحصول على عظام وأسنان صحية.. 5 أطعمة غنية بالكالسيوم منها اللوز والسمسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكالسيوم معدن أساسي يصبح جزءًا من النظام الغذائي للجميع منذ الطفولة، يرتبط تناول الكالسيوم الكافي بصحة العظام والأسنان ، فإنه يلعب دورًا مهمًا في العديد من الوظائف الفسيولوجية، يدعم الكالسيوم أيضًا تقلص العضلات واسترخاءها، الاحتياج اليومي للكالسيوم ليس هو نفسه لكل فرد يمكن أن تساعد العوامل ، بما في ذلك العمر والجنس والحالة الطبية وصحة العظام الحالية في تحديد كمية الكالسيوم اليومية، لا يعرف الكثير عن مصادره المختلفة غير الحليب وباقي منتجات الألبان ، إليك الأطعمة التى تحتوي على الكالسيوم أكثر من الحليب ويمكن أن تساعد في تلبية متطلباتك اليومية، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

مصادر الكالسيوم الغذائية يجب أن تعرفها

1. بذور السمسم

تحتوي حوالي ملعقة كبيرة من بذور السمسم على 88 مجم من الكالسيوم، هذه البذور هي أيضًا مصدر جيد للمغنيسيوم والحديد والزنك والفوسفور وفيتامين ب وغيرها الكثير، يمكنك إضافة بذور السمسم إلى نظامك الغذائي .

2. اللوز

يمكن أن يؤدي تناول 5-6 حبات من اللوز يوميًا إلى تعزيز صحتك بعدة طرق، إنه ليس مفيدًا للقلب فقط ولكن أيضًا لعظامك وعضلاتك. يمكن أن يوفر لك اللوز ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين E والبروتين والمغنيسيوم والمنجنيز .

3. السبانخ

السبانخ هي واحدة من الخضروات الورقية الأكثر صحة، إنه مصدر ممتاز للحديد وألياف الكالسيوم وحمض الفوليك وأكثر من ذلك بكثير، يمكن أن تساعد إضافة السبانخ إلى نظامك الغذائي في تحسين البصر وتقليل الإجهاد التأكسدي والتحكم في ضغط الدم.

4. بذور الشيا

بذور الشيا مغذية للغاية، هذه البذور مثالية لفقدان الوزن لأنها مليئة بالبروتين والألياف، يمكن أن تضيف بذور الشيا كمية جيدة من الكالسيوم إلى نظامك الغذائي.

5. التين

يمكن أن يساعدك التين في منع العديد من المشكلات الصحية، يمكن أن تساعد إضافة التين إلى نظامك الغذائي في منع الإمساك وارتفاع ضغط الدم، يحتوي التين على بعض العناصر الغذائية الأساسية بما في ذلك الألياف والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين B6 .