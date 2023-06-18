شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعلم أن إصلاح نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في إصلاح مشاكل الهرمونات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النساء أكثر عرضة للاختلالات الهرمونية بسبب تشريح أجسامهم المختلف عن الرجال وقدرتهن على الحمل، ومن المؤكد أن هذه المشاكل يجب أن تهتم بالألم أو يمكن أن تؤدي إلى أمراض خطيرة تبدأ من العقم إلى مرض السكري

لذا يجب على النساء الاهتمام بصحتهن من خلال النظام الغذائى الصحى بجانب ممارسة الرياضة ومن أهم هذه الخضروات وفقًا لموقع "womenhealth" ما يلى:

الخضروات الصليبية

تعد الخضروات الصليبية، وخاصة براعم البروكلي، من النجوم البارزين في مساعدة الكبد على استقلاب الإستروجين بطريقة فعالة وصحية

السلمون أو التونة

كلتا السمكتين غنية جدًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية والدهون الصحية، تساعد هذه الأسماك في إنتاج ما يكفي من الهرمونات التي يمكن أن توازن بعضها البعض، كما أنها تساعد هرمونات الجوع وتثبت مستويات هرمون التستوستيرون لدينا.

الأفوكادو

غنية جدا بيتا سيتوستيرول تساعد هذه الخاصية على موازنة الكورتيزول أو هرمون التوتر.

فواكه وخضراوات

تلعب الفواكه والخضروات أيضًا دورًا في موازنة هرموناتك، ومع ذلك ، تأكد من أنها عضوية لأن المبيدات الحشرية يمكن أن تؤدي أيضًا إلى اضطراب الهرمونات.

نسبة الكربوهيدرات الليفية عالية

يلعب النظام الغذائي الغني بالألياف دورًا في التخلص من الهرمونات الزائدة من الجسم ، وبالتالي الحفاظ على توازن المستويات.