شكرا لقرائتكم خبر عن لصحة المرأة.. 9 أطعمة هتخلى هرموناتك تحت السيطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤثر النظام الغذائي بشكل كبير على مستويات الهرمونات لدى النساء، تلعب الهرمونات دورًا مهمًا في تنظيم وظائف الجسم المختلفة ، بما في ذلك التمثيل الغذائي والمزاج والصحة الإنجابية، يتم إنتاج الهرمونات في الغدد مثل المبيض والغدد الكظرية، تنتشر في مجرى الدم وتتفاعل مع خلايا مختلفة في أعضاء مختلفة، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

يمكن أن يدعم الطعام أو يعطل التوازن الهرموني الضروري للصحة المثلى، يمكن أن تؤثر بعض الأطعمة على مستويات الهرمونات بسبب محتواها من العناصر الغذائية أو التركيب الكيميائي أو التأثير على صحة الأمعاء ، هناك دليل على أن أنماطًا غذائية معينة ، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط ، يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وتحسين حساسية الأنسولين وتعزيز التوازن الهرموني الصحي.

يعد الحفاظ على مستويات الهرمون المتوازنة أمرًا ضروريًا لأنه لا يؤثر فقط على الدورة الشهرية ولكن له أيضًا تأثير على الحالة المزاجية ومستويات الطاقة والصحة العامة، وإليك الأطعمة التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على الهرمونات تحت السيطرة.

9 أطعمة يمكن أن تساعد في إدارة مستويات الهرمونات لدى النساء:

1. الخضروات الورقية

تحتوي الخضراوات الورقية مثل اللفت والسبانخ والبروكلي على مستويات عالية من فيتويستروغنز ، وهي مركبات نباتية شبيهة بالإستروجين، يمكن أن تساعد هذه المركبات في موازنة مستويات هرمون الاستروجين في الجسم وتقليل خطر الاختلالات الهرمونية.

2. الأفوكادو

الأفوكادو مصدر غني للدهون الصحية الضرورية لإنتاج الهرمونات وتوازنها، يحتوي أيضًا على البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين هـ ، وكلها تعزز الصحة الهرمونية.

3. بذور الكتان

تعتبر بذور الكتان مصدرًا غنيًا للقشور ، والتي تحول الاستروجين الزائد في الجسم إلى أشكال أضعف يسهل التخلص منها، كما أنها تحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية ، والتي تلعب دورًا مهمًا في إنتاج الهرمونات.

4. سمك السلمون

السلمون مليء بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد على توازن مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون في الجسم، كما أنه يحتوي على فيتامين د الذي يساعد في الحفاظ على التوازن الهرموني.

5. البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة غنية بفيتامين أ الضروري لعمل الغدة الدرقية بشكل صحيح، تضمن صحة الغدة الدرقية مستويات هرمونية متوازنة.

6. الكينوا

الكينوا مليئة بالإستروجين النباتي وتحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة اللازمة لإنتاج الهرمونات.

7. بذور الشيا

تعد بذور الشيا مصدرًا ممتازًا آخر لأحماض أوميجا 3 الدهنية والقشور، كما أنها تحتوي على المغنيسيوم والزنك وفيتامين ب 6 ، وكلها يمكن أن تعزز إنتاج الهرمونات بشكل صحي.

8. التوت

يحتوي التوت مثل التوت الأزرق والفراولة على مستويات عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، كما أنها تحتوي على الألياف التي تعزز الهضم الصحي والتمثيل الغذائي للهرمونات.

9. الأطعمة المخمرة

تحتوي الأطعمة المخمرة مثل الزبادي واللبن الرائب على البروبيوتيك ، الذي يعزز بكتيريا الأمعاء الصحية، يمكن للأمعاء الصحية تحسين التمثيل الغذائي للهرمونات وتقليل مخاطر الاختلالات الهرمونية.