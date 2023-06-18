شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أطعمة غنية بالكاروتينات تحسن صحة الدماغ.. منها المانجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكاروتينات هي مجموعة من الأصباغ الموجودة في النباتات والطحالب وبعض البكتيريا التي تعطي بعض الفواكه والخضروات ألوانها الأحمر والبرتقالي والأصفر، الكاروتينات هي مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية النباتات من التلف بسبب الضوء الزائد وهي ضرورية لعملية التمثيل الضوئي، يوجد أكثر من 700 كاروتينات تم تحديدها ، ولكن بعض أكثرها شيوعًا الموجودة في نظامنا الغذائي تشمل بيتا كاروتين ، ولايكوبين ، ولوتين ، وزياكسانثين ، وبيتا كريبتوكسانثين، هذه الكاروتينات ليست مهمة فقط للنباتات ولكنها مفيدة أيضًا لجسم الإنسان عند تناولها من خلال النظام الغذائي، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

الكاروتينات هي مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تحييد الجذور الحرة ، ومنع الضرر التأكسدي ، وحماية الخلايا من الالتهابات، من خلال محاربة الجزيئات الضارة التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والاضطرابات المرتبطة بالعمر ، يمكن أن تساعد الكاروتينات في تحسين الصحة العامة.

أظهرت الأبحاث أن الكاروتينات يمكن أن تساعد في تحسين صحة الجلد عن طريق تقليل الأضرار الناجمة عن أشعة الشمس الضارة فوق البنفسجية، يمكن للكاروتينات أيضًا تحسين صحة العين عن طريق تقليل مخاطر الإصابة بأمراض العين مثل إعتام عدسة العين ، والتنكس البقعي ، وإليك قائمة الأطعمة الغنية بالكاروتينات.

10 أطعمة غنية بالكاروتينات

1. الجزر

الجزر مرتفع بشكل خاص في بيتا كاروتين ، وهو نوع من الكاروتين الذي ثبت أنه يحسن الوظيفة الإدراكية ويحمي من التدهور العقلي المرتبط بالعمر.

2. البطاطا الحلوة

تعد البطاطا الحلوة مصدرًا رائعًا آخر للبيتا كاروتين ، بالإضافة إلى الكاروتينات الأخرى مثل ألفا كاروتين واللوتين، وقد ثبت أن هذه العناصر الغذائية تحمي الدماغ من الإجهاد التأكسدي وتحسن الوظيفة الإدراكية.

3. السبانخ

السبانخ غنية بالعديد من الكاروتينات ، بما في ذلك بيتا كاروتين ولوتين وزياكسانثين، تم ربط هذه العناصر الغذائية بتحسين الذاكرة والوظيفة الإدراكية لدى كبار السن.

4. الطماطم

الطماطم غنية بشكل خاص بالليكوبين ، وهو نوع من الكاروتين الذي ثبت أنه يحمي من التدهور المعرفي وفقدان الذاكرة.

5. البروكلي

البروكلي غني باللوتين والزياكسانثين ، اللذان ثبت أنهما يحسنان الوظيفة الإدراكية ويقيان من التدهور العقلي المرتبط بالعمر.

6. الفلفل الأحمر

يحتوي الفلفل الأحمر على نسبة عالية من اللايكوبين ، بالإضافة إلى الكاروتينات الأخرى مثل البيتا كاروتين واللوتين، تم ربط هذه العناصر الغذائية بتحسين الذاكرة والوظيفة الإدراكية.

7. البابايا

البابايا هي مصدر غني للبيتا كاروتين ، وكذلك الكاروتينات الأخرى مثل الليكوبين، وقد ثبت أن هذه العناصر الغذائية تحمي من التدهور المعرفي وتحسن وظائف المخ بشكل عام.

8. عصير برتقال

عصير البرتقال غني بالبيتا كاروتين والكاروتينات الأخرى مثل الكريبتوكسانثين ، والتي تم ربطها بتحسين الوظيفة الإدراكية وتقليل خطر التدهور المعرفي.

9. كالي

يعتبر الكالي مصدرًا رائعًا للوتين والزياكسانثين ، والذي ثبت أنه يحمي من التدهور المعرفي المرتبط بالعمر ويحسن وظائف المخ بشكل عام.

10. المانجو

أخيرًا ، تعد المانجو مصدرًا رائعًا آخر للبيتا كاروتين ، بالإضافة إلى الكاروتينات الأخرى مثل الكريبتوكسانثين، تم ربط هذه العناصر الغذائية بتحسين الوظيفة الإدراكية وتقليل خطر التدهور المعرفي.