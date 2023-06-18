شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تجرى مفاوضات مع الدول الأعضاء لإيجاد اتفاق للوقاية من الأوبئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحركت دول منظمة الصحة العالمية (WHO) قدما فى المفاوضات بشأن اتفاقية عالمية للوقاية من الجائحة والتأهب والاستجابة لها، بهدف تقديم مسودة اتفاق لجمعية الصحة العالمية في مايو 2024.

وقالت المنظمة فى بيان، فى ختام المناقشات حول مسودة اتفاقية مكافحة الجائحة خلال الجلسة المستأنفة التي استمرت 5 أيام للاجتماع الخامس لهيئة التفاوض الحكومية الدولية (INB) ، والتى تضم الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة، وافق المجلس الدولي للاتصالات على عقد سلسلة من الاجتماعات غير الرسمية فيما بين الدورات لمشاركي فريق الصياغة قبل الاجتماع السادس للهيئة.

ويعقد الاجتماع السادس لهيئة التفاوض الحكومية الدولية INB فى الفترة من 17 إلى 21 يوليو 2023، وقال رونالد دريك Roland Driece ، من هولندا، "تمكنت البلدان من جميع أنحاء العالم من مناقشة أفكارهم ومخاوفهم واقتراحاتهم للتوصل إلى توافق فى الآراء في منتدى واسع النطاق للجميع للاستماع إليها والنظر فيها، قالت الرئيسة المشاركة لمكتب بريشوس ماتسوسو من هيئة التفاوض الحكومية الدولية من جنوب إفريقيا: "كانت هناك روح تعاون ممتازة بين ممثلي البلدان، عندما تشارك 194 دولة وجهات نظرها، فسوف يستغرق الأمر، بالطبع، إن كثيرا من المناقشات ستتوصل إلى اتفاق حول العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، أنا واثق من أن لدينا الآن ترتيبات العمل للقيام بذلك ".

وفقًا للعملية التي اتفقت عليها الحكومات في جلسة خاصة لجمعية الصحة العالمية في أواخر عام 2021 ، ستهدف المفاوضات بشأن مسودة اتفاقية الجائحة إلى إصدار مسودة نهائية للنظر فيها في عام 2024.